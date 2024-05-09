Limit Yok filminin konusu ne? Limit Yok filminin oyuncuları kim?
Limit Yok (Limitless) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Limit Yok filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Limit Yok filminin konusu ne? Limit Yok filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Limit Yok filminin yönetmen koltuğunda Neil Burger oturuyor. Filmin senaristliğini Leslie Dixon ve Alan Glynn üstleniyor. Peki, Limit Yok filminin konusu ne? Limit Yok filminin oyuncuları kim?
LİMİT YOK FİLMİNİN KONUSU NE?
Ya bir hap sizi daha zengin ve daha güçlü kılabilseydi? Eddie (Bradley Cooper) perişan halde yaşayan New York lu bir yazardır. Ancak günün birinde beyninin tüm kapasitesini kullanabileceği bir ilaçla tanışır. Bu sayede paraya, akla, çekiciliğe sahip olur. Fakat Eddie kısa bir süre sonra sonsuz güce bedelsiz sahip olunamayacağını anlar.
LİMİT YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Robert De Niro - Carl Van Loon
Bradley Cooper - Eddie Morra
Patricia Kalember - Mrs. Atwood
Anna Friel - Melissa
Tomas Arana - Tan Coat
Robert John Burke - Pierce
T.V. Carpio - Valérie
Andrew Howard - Gennady
Johnny Whitworth - Vernon Gant
Abbie Cornish - Lindy
LİMİT YOK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Limit Yok filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.
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