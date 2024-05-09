Yayınlanma: 09.05.2024 - 19:11

Güncelleme: 09.05.2024 - 19:11

Limit Yok filminin yönetmen koltuğunda Neil Burger oturuyor. Filmin senaristliğini Leslie Dixon ve Alan Glynn üstleniyor. Peki, Limit Yok filminin konusu ne? Limit Yok filminin oyuncuları kim?

LİMİT YOK FİLMİNİN KONUSU NE?

Ya bir hap sizi daha zengin ve daha güçlü kılabilseydi? Eddie (Bradley Cooper) perişan halde yaşayan New York lu bir yazardır. Ancak günün birinde beyninin tüm kapasitesini kullanabileceği bir ilaçla tanışır. Bu sayede paraya, akla, çekiciliğe sahip olur. Fakat Eddie kısa bir süre sonra sonsuz güce bedelsiz sahip olunamayacağını anlar.

LİMİT YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert De Niro - Carl Van Loon

Bradley Cooper - Eddie Morra

Patricia Kalember - Mrs. Atwood

Anna Friel - Melissa

Tomas Arana - Tan Coat

Robert John Burke - Pierce

T.V. Carpio - Valérie

Andrew Howard - Gennady

Johnny Whitworth - Vernon Gant

Abbie Cornish - Lindy

LİMİT YOK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Limit Yok filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.