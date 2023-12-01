'Furiosa' Mad Max evreninde karanlık ve tehlikeli bir dünyaya davet ediyor

Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth'ün yer aldığı Furiosa'dan heyecanla beklenen fragman geldi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 21:54
'Furiosa' Mad Max evreninde karanlık ve tehlikeli bir dünyaya davet ediyor
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Mad Max: Fury Road hayranları için uzun süredir beklenen Furiosa'nın fragmanı nihayet geldi. Anya Taylor-Joy'un başrolde olduğu ve Chris Hemsworth'un da yer aldığı prequel film, Mayıs 2024'te vizyona girecek.

Film, Mad Max serisinin yönetmeni George Miller tarafından yönetiliyor. Charlize Theron'un orijinalde canlandırdığı Imperator Furiosa karakterini bu sefer Anya Taylor-Joy devralıyor. Filmin başrol oyuncuları Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth, CCXP etkinliğinde hayranlarla bir araya geldi ve fragmanın gösterimi sırasında sahnede yer aldı.

Fragman, kıyamet sonrası bir dünyada geçen ve Fury Road'un öncesindeki olayları konu alan Furiosa'nın aksiyon dolu hikayesini gösteriyor. George Miller'ın çektiği bu yeni filmde, Furiosa'nın karakterinin kökenleri ve nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğü yansıtılıyor.

Furiosa'nın fragmanı, filmdeki aksiyon sahneleri, görsel efektler ve Anya Taylor-Joy'un etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Mad Max evreninde geçen bu yeni film, Fury Road'un başarısının ardından büyük bir merakla bekleniyor.

Filmin adında "Mad Max" ifadesi olmamasına rağmen, serinin bir parçası olarak kabul edilen Furiosa, izleyicilere karanlık, tehlikeli ve aksiyon dolu bir dünya sunmaya hazırlanıyor. Furiosa'nın Mayıs 2024'te vizyona girmesi bekleniyor.


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