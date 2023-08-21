Kanal D'de yayınlanan 'Veda Mektubu' dizisi final yapıyor

Kanal D'nin sevilen dizisi "Veda Mektubu", bu akşam 24. bölümüyle final yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 09:42
Kanal D'de yayınlanan 'Veda Mektubu' dizisi final yapıyor
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Veda Mektubu” dizisi bu akşam ekranlara veda ediyor. Most Production imzalı dizinin başta 20. bölümde veda etmesine karar verilmiş, ardından da proje 4 bölüm daha uzatılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bennu Yıldırımlar, Nurgül Yeşilçay ve Selim Bayraktar‘ın erken ayrılığının ardından dizi 24. bölümde final yapıyor.

Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yönettiği dizinin final bölümünde Hatice’nin kullandığı tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Mehmet’in (Emre Kıvılcım) ölüp ölmediği ve Aslı’nın (Rabia Soytürk) bebeğinin düşüp düşmediği sorularının cevapları gün yüzüne çıkacak.


Kanal D veda mektubu dizi

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