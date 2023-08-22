TV yayın akışı 22 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Ağustos Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dönence
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şaban Oğlu Şaban
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tehlikeli
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Sen Türkülerini Söyle
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:15 Dönence
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Yerli Dizi
02:45 Poyraz Karaye
04:30 Kavak Yelleri
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Benim Adım Feridun
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Beklenmedik İhanet
02:20 Beklenmedik İhanet
04:15 Mutfak Bahane
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13.30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3
22:30 Adım Farah
01:15 Recep İvedik 3
03:30 Ruhun Duymaz
05:45 Kısmet
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:00 Tuzak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Tehlikeli
22:00 Tehlikeli
00:15 Çinli Satıcı
02:30 Çinli Satıcı
04:30 Sefirin Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban
22:15 Salak Milyoner
23:45 Ağır Romantik
01:45 Ağır Romantik
03:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
05:30 Yeni Gelin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Adını Sen Koy
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Son Toplayıcılar
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
23:55 Benim Güzel Ailem
02:55 Kalk Gidelim
04:35 Seksenler
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