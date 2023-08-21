Tolga Sarıtaş ve Melisa Şenolsun başrollerdeydi: 'Kusursuz' dizisi ikinci kez iptal oldu

Yayınlanma: 21.08.2023 - 08:21

Güncelleme: 21.08.2023 - 08:21

İki yıl önce sete çıkmak üzereyken iptal edilen BluTV’nin Rusya’yla ortak yapımı "Kusursuz" dizisi ikinci kez iptal oldu. Rus yapım ekibi ve Rus oyuncularla çıkan tartışmaların ardından projeden tamamen vazgeçildiği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, BluTv'nin yeni içeriği olarak duyurulan yapım için Tolga Sarıtaş, Melisa Şenolsun, Ali Gözüşirin, Onur Durmaz ve Ece Yüksel‘le anlaşılmıştı. Ender Mıhlar‘ın yöneteceği yapımı Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim yazıyordu.

İKİ YIL ÖNCE DE RAFA KALDIRILDI

Dizinin 2 yıl önce de Cem Karcı yönetmenliğinde çekilmesi gündeme gelmiş ve kadroya Aybüke Pusat, Büşra Develi, Furkan Andıç ve Sercan Badur dahil olmuş ancak sete az bir süre kala dizi rafa kaldırılmıştı.