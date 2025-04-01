Bayram tatilini keyifli tamamlamanın en kolay yolu: Bayramı evde geçirenler için 5 eski Türk komedi filmi önerisi

1. HABABAM SINIFI (1975)

Yeşilçam’ın en unutulmaz serilerinden biri olan Hababam Sınıfı, eğlenceli sahneleri, unutulmaz karakterleri ve samimi hikayesiyle her yaştan izleyiciyi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Münir Özkul’un Mahmut Hoca’sı, Kemal Sunal’ın İnek Şaban’ı ve Adile Naşit’in Hafize Ana’sı ile bu film sizi nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.