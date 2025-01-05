Birkaç dakikada derin etki: En iyi kısa filmler

Birkaç dakikada derin etki: En iyi kısa filmler

İzlerken kendinizi kaybedebileceğiniz, sinemanın gücünü kısa sürede gösteren en iyi kısa filmler!

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2025 Pazar, 14:37
Birkaç dakikada derin etki: En iyi kısa filmler

Kısa filmler, sınırlı bir süre içinde derin duygular uyandırabilir, güçlü mesajlar verebilir ve izleyiciyi etkileyebilir. Sinema dünyasında uzun metrajlı filmler kadar değerli olan kısa filmler, bazen tek bir fikir etrafında döner ve izleyiciyi düşündürmeye, duygusal olarak harekete geçirmeye yönelik güçlü bir potansiyel taşır. İşte izlerken kendinizi kaybedeceğiniz en iyi kısa filmlerden bazıları!

Birkaç dakikada derin etki: En iyi kısa filmler

1. Büyük İstanbul Depresyonu (2020)

Didem ve Ayşe, İstanbul’da beraber yaşayan, öğrencilikleri biteli bir süre geçmiş olmasına rağmen iş bulamamış iki genç kadındır. Ev kirasını denkleştirmekte zorlanırlar. İnsanlık için kısa, onlar için asla geçmek bilmeyen bu zaman diliminde, görünürde her gün birbirinin aynısıdır.

Birkaç dakikada derin etki: En iyi kısa filmler

2. Anadolu Yok (2017)

Sercan yakın arkadaşlarının verdiği yemekte, Adıyamanlı klarnet virtüözü Yakup’la tanışır. Yakup herkesi büyülerken Sercan konuya uzak kalır. Yemekte bahsi geçen Adıyaman’daki meşhur kebapçıyı ziyaret etmeye karar verir. Bu yolculukta arkadaşları ve kendisi hakkında yeni şeyler keşfedecektir.

Birkaç dakikada derin etki: En iyi kısa filmler

3. Görmediğimiz Tüm Işıklar (2019)

Avlanırken kullandıkları tüfek yüzünden av olan baba-oğul, içinde bulundukları durumdan kurtulmak için beraber hareket etmek zorundadır. Babanın çocuğuna öğrettiği her şey bir bir karşısına çıkar.

Birkaç dakikada derin etki: En iyi kısa filmler

4. Ben Geldim Gidiyorum (2011)

Sokak satıcılarının melodileri eşliğinde İstanbul sokaklarını odağa alan bir belgesel. Poğaçacılar, bohçacılar, pazarcılar ve daha niceleri… Ben Geldim Gidiyorum, insan sesi ile “sokak pazarlamacılığı” arasındaki kopmaz bağı gözler önüne seriyor.

Birkaç dakikada derin etki: En iyi kısa filmler

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