Hafta sonunu evde geçirenlere 5 film önerisi

4. İşaretler – Signs (2002) – IMDb: 6.8

Filmde, Graham Hess geçmişte yaşadığı travmalar yüzünden inancını yitirmiş eski bir rahiptir. Rahipliği bıraktıktan sonra çiftçiliğe başlamıştır. Kardeşi, çok sevdiği kızı ve oğlu ile birlikte sıradan ve huzurlu bir hayat sürdürmektedir. Ancak bir gün çiftçi Graham Hess, ekinlerine oyulmuş karmaşık bir daire ve çizgi deseni olan bir mesaj keşfettiğinde her şey değişir. Kısa bir süre sonra işaretlerin sadece kendi tarlalarında çıkmadığı haberini izler. Ortaya çıkan bu gizemi araştırırken, buldukları şeyler kardeşinin ve çocuklarının hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir. Dünya dışı varlıklar artık kapılarına dayanmıştır.