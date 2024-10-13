Hafta sonunu evde geçirenlere 5 film önerisi
Hafta sonunu genelde dışarda vakit geçirmektense evde film izlemeyi tercih ediyorsanız bu liste tam size göre. İşte sinema veri tabanı IMDb, okuyucularının oylarıyla tüm zamanların en iyi filmleri...
Hafta sonu evde sakin ve huzurlu geçirmek isteyenler için birbirinden özel 5 film sizi koltuğunuzdan alıp bambaşka yerlere götürecek...
1. Mariupol’da 20 Gün – 20 Days in Mariupol (2023) – IMDb: 8.5
Savaş belgeselleri arasında yer alan yapım, Şubat ve Mart 2022’de kuşatma altındaki Mariupol şehrinde yaşanan olayları anlatıyor. Gazetecilerin çeşitli zorluklarla elde ettiği görüntülerden oluşan belgesel dünyada büyük ses getirmiştir. Belgesel, Haziran 2023’te Docudays UA Uluslararası İnsan Hakları Belgesel Film Festivali’nde sunuldu. Sundance Film Festivali’nde (ABD) Seyirci Ödülü’nü kazandı ve Mart 2024’te En İyi Belgesel Oscar’ını kazandı.
2. Nomadland (2020)
Dram türünde olan bu film, 60’lı yaşlarında Nevada kırsalında yaşayan Fern’in hikayesine odaklanıyor. Şehirdeki ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan Fern, birikimlerinin çoğunu kaybeder ve bu durum üzerine modern bir göçebe olarak hayatını devam ettirmeye karar verir. Minibüsünü bir karavana dönüştüren Fern, yola çıkarak farklı bir yaşam tarzına adım atar.
3. The Tree of Life (2011)
Yönetmenliğini Terrence Malick’in üstlendiği yapım, 1950’lerin Orta Batı’sında bir ailenin en büyük oğlu Jack’in çocukluktan yetişkinliğe geçişini ele alıyor. Jack’in, babasıyla (Brad Pitt) yaşadığı çalkantılı ilişkisi filmin merkezini oluştururken, Sean Penn’in canlandırdığı olgunluk dönemi, hayatın anlamını ve kaderin çıkmazlarını sorguluyor.
4. İşaretler – Signs (2002) – IMDb: 6.8
Filmde, Graham Hess geçmişte yaşadığı travmalar yüzünden inancını yitirmiş eski bir rahiptir. Rahipliği bıraktıktan sonra çiftçiliğe başlamıştır. Kardeşi, çok sevdiği kızı ve oğlu ile birlikte sıradan ve huzurlu bir hayat sürdürmektedir. Ancak bir gün çiftçi Graham Hess, ekinlerine oyulmuş karmaşık bir daire ve çizgi deseni olan bir mesaj keşfettiğinde her şey değişir. Kısa bir süre sonra işaretlerin sadece kendi tarlalarında çıkmadığı haberini izler. Ortaya çıkan bu gizemi araştırırken, buldukları şeyler kardeşinin ve çocuklarının hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir. Dünya dışı varlıklar artık kapılarına dayanmıştır.
5. Tinder Avcısı – The Tinder Swindler (2022) – IMDb: 7.1
İnternet ve sosyal medya konulu filmler arasında yer alan yapım, flört uygulaması Tinder’da tanıştığı kadınlardan yaklaşık 10 milyon dolar para dolandıran bir seri dolandırıcının gerçek hayat olaylarını konu alıyor. Sosyal medyada flört söz konusu olduğunda, bir kaydırma hayatınızın hatasına neden olabilir. Kendisini zengin bir elmas imparatoru gibi tanıtan adam, etkilediği kadınları harika bir ilişkinin içinde olduğuna inandırır. Fakat zaman geçtikçe kadınlar, kendilerini korkunç bir kabusun ortasında bulur. Fakat adam için durum aynı değildir, dolandırdığı kadınlardan milyonlarca dolarlık servet edinir.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi’nde polise saldırı!
- Eşini ve 4 çocuğunu katletti, intihar etti!
- İşte il olması muhtemel 19 ilçe
- Erdoğan'dan 'yeni çözüm süreci' açıklaması
- 'Tehlike büyük, İsrail gelecek' diye...'
- Bir avukat yaralandı, sandalyeler havada uçtu!
- AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem
- Meclis başkanı, kendi kullandığı uçakla Beyrut’a indi
- Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı!
- Akaryakıt istasyonunda dev patlama!