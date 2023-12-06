IMDB duyurdu: 2023 yılının en popüler 10 oyuncusu kim?

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2023 Çarşamba, 18:02
IMDB duyurdu: 2023 yılının en popüler 10 oyuncusu kim?

10. Cilian Murphy

Oppenheimer filminde başrol oynayan Murphy, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

IMDB duyurdu: 2023 yılının en popüler 10 oyuncusu kim?

9- Carla Gugino

Gugino, (The Fall of the House of Usher) dizisindeki "Verna" rolüyle bu yıl bu listede yer alıyor.

IMDB duyurdu: 2023 yılının en popüler 10 oyuncusu kim?

8- Katee Sackhoff

"The Mandalorian" adlı dizide "Bo-Katan" rolüne hayat veren Katee Sackhoff, ilk kez IMDB'nin en iyi yıldızlar listesinde yer alıyor.

IMDB duyurdu: 2023 yılının en popüler 10 oyuncusu kim?

7- Rebecca Ferguson

"Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Part 1" ve "Silo" adlı dizide rol alan Rebecca Ferguson, performansı ile büyük beğeni topladı.

IMDB duyurdu: 2023 yılının en popüler 10 oyuncusu kim?

6- Margot Robbie

2023'e damga vuran Barbie'nin başrolü Margot Robbie, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

IMDB duyurdu: 2023 yılının en popüler 10 oyuncusu kim?

5- Bella Ramsey

Oyuncu, "The Last of Us" dizisinde canlandırdığı "Ellie" karakteriyle hayranların gözdesi oldu.

IMDB duyurdu: 2023 yılının en popüler 10 oyuncusu kim?

4- Jenna Ortega

"Wednesday" dizisi ile bu yıl çok konuşulan oyuncu, "Çığlık 6"daki performansıyla da gündem oldu.

IMDB duyurdu: 2023 yılının en popüler 10 oyuncusu kim?

3- Ana de Armas

Marilyn Monroe biyografisi "Blonde" ile adından söz ettiren Armas, "Ghosted" filmiyle de dikkatleri üzerine çekti.

IMDB duyurdu: 2023 yılının en popüler 10 oyuncusu kim?

2- Mary Elizabeth Winstead

Winstead, Star Wars'ın spin-off dizisi Ahsoka'daki performansı ile büyük beğeni topladı.

IMDB duyurdu: 2023 yılının en popüler 10 oyuncusu kim?

1- Pedro Pascal

"The Last of Us" dizisinde "Joel" karakterine hayat veren Pascal, performansıyla dikkat çekerken, "Mandalorian" dizisindeki performansıyla da beğeni toplayarak IMDb'nin 2023'teki en popüler yıldızlar listesinin zirvesinde yer aldı.

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