IMDB duyurdu: 2023 yılının en popüler 10 oyuncusu kim?
10. Cilian Murphy
Oppenheimer filminde başrol oynayan Murphy, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.
9- Carla Gugino
Gugino, (The Fall of the House of Usher) dizisindeki "Verna" rolüyle bu yıl bu listede yer alıyor.
8- Katee Sackhoff
"The Mandalorian" adlı dizide "Bo-Katan" rolüne hayat veren Katee Sackhoff, ilk kez IMDB'nin en iyi yıldızlar listesinde yer alıyor.
7- Rebecca Ferguson
"Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Part 1" ve "Silo" adlı dizide rol alan Rebecca Ferguson, performansı ile büyük beğeni topladı.
6- Margot Robbie
2023'e damga vuran Barbie'nin başrolü Margot Robbie, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu.
5- Bella Ramsey
Oyuncu, "The Last of Us" dizisinde canlandırdığı "Ellie" karakteriyle hayranların gözdesi oldu.
4- Jenna Ortega
"Wednesday" dizisi ile bu yıl çok konuşulan oyuncu, "Çığlık 6"daki performansıyla da gündem oldu.
3- Ana de Armas
Marilyn Monroe biyografisi "Blonde" ile adından söz ettiren Armas, "Ghosted" filmiyle de dikkatleri üzerine çekti.
2- Mary Elizabeth Winstead
Winstead, Star Wars'ın spin-off dizisi Ahsoka'daki performansı ile büyük beğeni topladı.
1- Pedro Pascal
"The Last of Us" dizisinde "Joel" karakterine hayat veren Pascal, performansıyla dikkat çekerken, "Mandalorian" dizisindeki performansıyla da beğeni toplayarak IMDb'nin 2023'teki en popüler yıldızlar listesinin zirvesinde yer aldı.
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