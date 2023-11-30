Televizyon tarihinde en çok nefret edilen dizi karakterleri belli oldu

Yayınlanma: 30.11.2023 - 12:06

Güncelleme: 30.11.2023 - 12:06

Televizyon dünyası, bizlere aşık olduğumuz, hayran kaldığımız karakterler sunarken, aralarında izleyicinin tüylerini ürperten, nefretini kazanmış karakterler de hiç eksik olmamıştır. Zamanla klasikleşmiş, hafızalara kazınmış, ama genellikle izleyicilerin derin bir nefretle anıldığı karakterler var. Ranker'ın 25 bin televizyon seyircisiyle yaptığı anketle, tüm zamanların en çok nefret edilen 10 dizi karakteri tespit edildi.

10. Ed Peletier - The Walking Dead

Adam Minarovich'in canlandırdığı Ed Peletier, karakteri, zombi istilasına karşı hayatta kalmaya çalışan kötü bir koca ve babayı canlandırıyor. Karısı Carol ve kızı Sophia'ya karşı kötü davranışlarıyla seyircinin nefretini üzerine çekti.

9. Caillou

Caillou, çocuk çizgi film karakteri olarak listenin sürpriz ismi oldu. Yaramazlıklarıyla seyircinin itici bulduğu karakterler arasına girdi. Dört yaşındaki karakter, ailesini isteklerini kabul ettirmek için öfke nöbetlerine girmesiyle özellikle yetişkin seyircinin öfkesini üzerine çekti.

8. Cersei Lannister - Game of Thrones

Lena Headey'in canlandırdığı Yedi Krallık'ın kraliçesi Cersei, narsist ve acımasız tavırlarıyla bir nefret objesi olarak görüldü.

7. Livia Soprano - The Sopranos

Hesapçı ve manipülatif özelliğiyle Nancy Marchand'ın canlandırdığı Livia, nefret edilen bir karakter oldu.

6. Todd Alquist - Breaking Bad

Jesse Plemons'un canlandırdığı Todd, amcası Jack Welker ile birlikte uyuştucu hazırlama işinde olduğu dizide, sosyopat kişiliğiyle seyircinin nefretini üzerine çekti.

5. The Governor - The Walking Dead

Dizide "vali" ya da "Philip Blake" adıyla tanınan David Morrissey'in oynadığı karakter, dizinin en şeytani karakteri olarak görüldü.

4. Rachel Berry - Glee

Lea Michele'nin canlandırdığı lise öğrencisi Rachel, müthiş kötü bir karakter olarak görülmese de acımasız oluşu ve Glee kulübünün yapımlarında solo ya da başrol oynamak için ne gerekiyorsa yapacağını kanıtlamasıyla seyirci açısından katlanılmaz bir karakter olarak öne çıktı.

3. Shou Tucker - Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Batı ana akım medyasında çok bilinmese de dizinin İngilizce versiyonunda Chuck Huber'in seslendirdiği Shou Tucker karakteri, kaba davranışlarıyla listenin üçüncü sırasına layık görüldü.

2. Ramsay Bolton - Game of Thrones

Game of Thrones'daki pek çok karakter acımasız olduğunu kanıtlasa da Ramsey, seyirci açısından şeytanın en saf hali olarak görüldü.

1. Joffrey Baratheon - "Game of Thrones"

Westeros'un taht oyunlarında acımasızlığı ve zalimliği ile hatırlanan Joffrey, izleyiciler arasında belki de en çok nefret edilen