Pencere kenarında huzur arayanlara: Yağmurlu havalarda içinizi ısıtacak film önerileri

5. YAĞMURLA UYUMLU KLASİKLER

Bazı filmler vardır ki, yağmurlu hava adeta onların ruh halini tamamlar. Bu klasikleri tekrar izlemek hem nostaljik hem de huzur verici olabilir.

Amélie

Forrest Gump

Dead Poets Society (Ölü Ozanlar Derneği)

Rain Man