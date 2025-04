Yayınlanma: 05.04.2025 - 19:50

Güncelleme: 05.04.2025 - 19:50

Her Şey Aşk İçin filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Kapucu üstleniyor. Peki, Her Şey Aşk İçin filminin konusu ne? Her Şey Aşk İçin filminin oyuncuları kim?

HEY ŞEY AŞK İÇİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Sedef ve Alper aşklarının taçlandırmak üzerelerdir. Alper ve ailesi Sedef’i istemeye giderler. Sedef’in dedesi Emekli Albay İskender, Alper’in askerliğini bedelli yaptığını öğrenince bu evliliğe rıza göstermez. Şimdi ortada çözülmesi gereken büyük bir problem vardır. İskender bu evliliğe tek bir şart ile izin verir. O da Alper’i kendisinin çiftliğinde 30 günlük bir askeri eğitime tabii tutmak. Alper bu teklifi kabul eder ancak bu sandığından çok daha zor durumlarla karşılaşacağından haberi yoktur. İskender, en ağır askeri eğitimi uygular. Alper isyanlar içerisinde İskender’in verdiği eğitimleri yapar. Alper, eğitim sırasında İskender’in vasiyetini bulur. Artık Alper için durumu tersine çevirme fırsatı doğar. Ancak ortada yarım kalan bir aşk ve giderek hafızasını kaybeden bir adam vardır. İskender Alzheimer’dır ve Alper vasiyeti İskender ölmeden yerine getirmek için beraber yola çıkarlar.

HEY ŞEY AŞK İÇİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Safa Sarı

Zafer Algöz

Gizem Sevim

Özlem Türkad

Yüksel Ünal

Zeynep Kaçar

Nazan Diper

Eslem Akar

Ergülcan Akıncıoğlu

HEY ŞEY AŞK İÇİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Her Şey Aşk İçin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.