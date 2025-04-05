Yayınlanma: 05.04.2025 - 17:42

Güncelleme: 05.04.2025 - 17:42

Dışarıda filminin yönetmen koltuğunda Quinn Lasher oturuyor. Filmin senaristliğini Mike Scannell üstleniyor. Peki, Dışarıda filminin konusu ne? Dışarıda filminin oyuncuları kim?

DIŞARIDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzak bir göl evinde tatil yapan bir anne ve iki küçük kızı, kim olduğunu bilmedikleri bir psikopat tarafından tasarlanan korkunç tuzağa düştükten sonra bu kabustan kurtulmak ve hayatta kalmak için savaşmak zorundadır.

DIŞARIDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yvonne Strahovski

Justin Bruening

Abigail Pniowsky

Anna Pniowsky

Julian Bailey

Stephanie Costa

DIŞARIDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dışarıda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.