Dışarıda filminin konusu ne? Dışarıda filminin oyuncuları kim?
Dışarıda (He's Out There) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dışarıda filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dışarıda filminin konusu ne? Dışarıda filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dışarıda filminin yönetmen koltuğunda Quinn Lasher oturuyor. Filmin senaristliğini Mike Scannell üstleniyor. Peki, Dışarıda filminin konusu ne? Dışarıda filminin oyuncuları kim?
DIŞARIDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Uzak bir göl evinde tatil yapan bir anne ve iki küçük kızı, kim olduğunu bilmedikleri bir psikopat tarafından tasarlanan korkunç tuzağa düştükten sonra bu kabustan kurtulmak ve hayatta kalmak için savaşmak zorundadır.
DIŞARIDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Yvonne Strahovski
Justin Bruening
Abigail Pniowsky
Anna Pniowsky
Julian Bailey
Stephanie Costa
DIŞARIDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dışarıda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
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