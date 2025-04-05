Yayınlanma: 05.04.2025 - 17:20

Güncelleme: 05.04.2025 - 17:20

Kopuş filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Abi Damaris Corbin üstleniyor. Peki, Kopuş filminin konusu ne? Kopuş filminin oyuncuları kim?

KOPUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Para için çaresiz kalan ve seçenekleri tükenen Deniz gazisi Brian Brown-Easley, bir bankada birkaç kişiyi rehin alarak polisle gergin bir çatışmaya zemin hazırlar.

KOPUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Boyega

Selenis Leyva

Olivia Washington

Chris McKenna

Lily Keene

Bourke Floyd

Mel Fair

KOPUŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kopuş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.