TV yayın akışı 1 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ekim günü tv yayın akışı...
KANAL D
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
22:45 Güzel Aşklar Diyarı
01:30 Güllerin Savaşı
04:00 Poyraz Karayel
SHOW TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:45 Siyah Kalp
02:30 Deha
04:45 Sandık Kokusu
ATV
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortas
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Bir Gece Masalı
00: 20 Karadut
03: 00 Kör Nokta
TRT 1
06.00 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Gönül Dağı
18.00 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23.30 Kara Ağaç Destanı
02.30 Seksenler
03.30 Gönül Dağı
STAR TV
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yabancı Film
22:30 Uçak
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Güzel Köylü
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