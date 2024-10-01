TV yayın akışı 1 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 1 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ekim günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2024 Salı, 09:25
TV yayın akışı 1 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D 

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

22:45 Güzel Aşklar Diyarı

01:30 Güllerin Savaşı

04:00 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 1 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV 

08:00 Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:45 Siyah Kalp

02:30 Deha

04:45 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 1 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 ATV Gün Ortas

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Bir Gece Masalı

00: 20 Karadut

03: 00 Kör Nokta

TV yayın akışı 1 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 

06.00 Şehirden Uzakta

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Gönül Dağı

18.00 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23.30 Kara Ağaç Destanı

02.30 Seksenler

03.30 Gönül Dağı

TV yayın akışı 1 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yabancı Film

22:30 Uçak

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 Güzel Köylü

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