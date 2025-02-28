TV yayın akışı 1 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

07:05 Yedi Numara

08:10 1 Gün Kala

09:10 Bir Zamanlar İstanbul

12:05 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

15:45 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:15 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

23:55 Vefa Sultan

03:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:40 Sahur Bereketi