TV yayın akışı 1 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 1 Temmuz Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 1 Temmuz Pazartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2024 Pazartesi, 09:41
TV yayın akışı 1 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 1 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 

TV yayın akışı 1 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kördüğüm

01:45 Kördüğüm

03:30 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 1 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

03:10 Destan

05:30 Kalp Yarası

TV yayın akışı 1 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

23:45 Arka Sokaklar

02:45 Güneşin Kızları

04:45 Tatlı İntikam

TV yayın akışı 1 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

22:30 Mucize Doktor

01:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04:15 Son Yaz

05:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TV yayın akışı 1 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

10:30 Ada Masalı

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Dolunay

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 İstanbullu Gelin

01:30 Dolunay

03:00 Baba Ocağı

04:30 Türk Müziği

05:30 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 1 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin Yaz

12:00 MasterChef Türkiye

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Gazete Magazin Yaz

02:30 Çarkıfelek

04:30 Dizi

TV yayın akışı 1 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Nostalji Kuşağı

06:30 Kara Tahta

09:35 Kasaba Doktoru

12:35 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:15 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Fransa-Belçika" (Canlı)

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