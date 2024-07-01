TV yayın akışı 1 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 1 Temmuz Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 1 Temmuz Pazartesi TV rehberi...
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 1 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 1 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kördüğüm
01:45 Kördüğüm
03:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
03:10 Destan
05:30 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
23:45 Arka Sokaklar
02:45 Güneşin Kızları
04:45 Tatlı İntikam
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
22:30 Mucize Doktor
01:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
04:15 Son Yaz
05:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
10:30 Ada Masalı
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Dolunay
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 İstanbullu Gelin
01:30 Dolunay
03:00 Baba Ocağı
04:30 Türk Müziği
05:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin Yaz
12:00 MasterChef Türkiye
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Gazete Magazin Yaz
02:30 Çarkıfelek
04:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Nostalji Kuşağı
06:30 Kara Tahta
09:35 Kasaba Doktoru
12:35 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:15 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Fransa-Belçika" (Canlı)
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