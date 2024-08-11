TV yayın akışı 11 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Ağustos günü tv yayın akışı...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Ağustos günü tv yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.45 Beni Böyle Sev
07.50 Yedi Numara
08.45 Yeditepe İstanbul
Nafia Kuş Aydın kimdir?
09.45 Alparslan: Büyük Selçuklu
12.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14.00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Final Karşılaşması 'ABD-İtalya'
16.15 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Kesişme: İyi ki Varsın Eren
22.00 Yabancı Sinema 'İtalyan Yazı'
23.45 Kesişme:İyi ki Varsın Eren
01.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
02.25 Yedi Numara
03.05 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
07: 00 Bahtiyar Ölmez
10: 00 Ankara'nın Dikmen'i
13: 50 Şirinler 2 / Yabancı Sinema
15: 50 Alan
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Uçuş Ekibi / Yabancı Sinema
02: 40 Ateş Kuşları
05: 20 Kaçak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
12:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
22:30 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
02:30 Kiralık Aşk
02:45 Aramızda Kalsın
05:00 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Kayıp Çocuklar Masalı
16:00 Turnike
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Titanik
23:45 Ölmek İçin Bir Gün
02:00 Güneşi Beklerken
04:00 5N1K
04:40 Dönence
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Kadifeden Kesesi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Baba Bizi Eversene
15:15 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı
21:30 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
23:30 Kapıcılar Kralı
00:45 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans
02:15 Baba Bizi Eversene
04:00 Aziz
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Aşk Mantık İntikam
13.00 Yasak Elma
16.15 Hudutsuz Sevda
19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Celal ile Ceren
22.15 Kirli Sepeti
01.00 Celal ile Ceren
03.15 Son Yaz
05.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:00 Tuzak
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Yabancı Sinema / Komançi İstasyonu
11:45 MasterChef Türkiye
15:00 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin Yaz
05:00 Gençlik Rüzgarı
05:45 Dizi
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