TV yayın akışı 11 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Ağustos günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2024 Pazar, 09:21
TV yayın akışı 11 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Ağustos günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 11 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.45 Beni Böyle Sev

07.50 Yedi Numara

08.45 Yeditepe İstanbul

Nafia Kuş Aydın kimdir?

09.45 Alparslan: Büyük Selçuklu

12.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14.00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Final Karşılaşması 'ABD-İtalya'

16.15 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Kesişme: İyi ki Varsın Eren

22.00 Yabancı Sinema 'İtalyan Yazı'

23.45 Kesişme:İyi ki Varsın Eren

01.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

02.25 Yedi Numara

03.05 Alparslan: Büyük Selçuklu

TV yayın akışı 11 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07: 00 Bahtiyar Ölmez

10: 00 Ankara'nın Dikmen'i

13: 50 Şirinler 2 / Yabancı Sinema

15: 50 Alan

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Uçuş Ekibi / Yabancı Sinema

02: 40 Ateş Kuşları

05: 20 Kaçak

TV yayın akışı 11 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

22:30 Bana Masal Anlatma (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

02:30 Kiralık Aşk

02:45 Aramızda Kalsın

05:00 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 11 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Kayıp Çocuklar Masalı

16:00 Turnike

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Titanik

23:45 Ölmek İçin Bir Gün

02:00 Güneşi Beklerken

04:00 5N1K

04:40 Dönence

TV yayın akışı 11 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:15 Kadifeden Kesesi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Baba Bizi Eversene

15:15 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

21:30 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

23:30 Kapıcılar Kralı

00:45 Bizans Oyunları: Geym Of Bizans

02:15 Baba Bizi Eversene

04:00 Aziz

TV yayın akışı 11 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Aşk Mantık İntikam

13.00 Yasak Elma

16.15 Hudutsuz Sevda

19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Celal ile Ceren

22.15 Kirli Sepeti

01.00 Celal ile Ceren

03.15 Son Yaz

05.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TV yayın akışı 11 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:00 Tuzak

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Yabancı Sinema / Komançi İstasyonu

11:45 MasterChef Türkiye

15:00 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin Yaz

05:00 Gençlik Rüzgarı

05:45 Dizi

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