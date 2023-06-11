TV yayın akışı 11 Haziran Pazar! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?
Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Haziran Pazar günü tv yayın akışı…
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Adım Farah
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Yasak Elma
16:00 Gülcemal
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benden Ne Olur?
22:30 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Ömer
09:00 Hayat Sevince Güzel
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Çöp Adam
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Kraliçe
16:15 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Kardeşlerim
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Finale Doğru
20:45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
16:15 Şabaniye
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 johnny Guitar
12:30 Survivor Panorama
15:15 Cango'nun İntikamı
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Ege’nin Hamsisi
08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Doğa ile Mücadele
14:50 Al Sancak
18:00 Turgay Başyayla İle Lezetli Tavsiyeler
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
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