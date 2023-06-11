TV yayın akışı 11 Haziran Pazar! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2023 Pazar, 12:10
<p>Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Haziran Pazar günü tv yayın akışı…</p>

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Haziran Pazar günü tv yayın akışı…

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Adım Farah</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Yasak Elma</p> <p>16:00 Gülcemal</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Benden Ne Olur?</p> <p>22:30 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Adım Farah

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Yasak Elma

16:00 Gülcemal

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Benden Ne Olur?

22:30 Yasak Elma

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Ömer</p> <p>09:00 Hayat Sevince Güzel</p> <p>11:00 Tülin Şahin İle Moda</p> <p>12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Çöp Adam </p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Ömer

09:00 Hayat Sevince Güzel

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Çöp Adam 

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

<p>KANAL D YAYIN AKIŞI</p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:15 Konuştukça</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda İle Omuz Omuza</p> <p>14:00 Kraliçe</p> <p>16:15 Camdaki Kız</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Kraliçe

16:15 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:20 Hercai</p> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Kardeşlerim</p> <p>15:30 Kardeşlerim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>19:45 Finale Doğru</p> <p>20:45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Kardeşlerim

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Finale Doğru

20:45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım</p> <p>16:15 Şabaniye</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

16:15 Şabaniye

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>08:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>10:00 johnny Guitar</p> <p>12:30 Survivor Panorama</p> <p>15:15  Cango'nun İntikamı</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 johnny Guitar

12:30 Survivor Panorama

15:15  Cango'nun İntikamı

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:35 Ege’nin Hamsisi</p> <p>08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Doğa ile Mücadele</p> <p>14:50 Al Sancak</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezetli Tavsiyeler</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Ege’nin Hamsisi

08:35 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Doğa ile Mücadele

14:50 Al Sancak

18:00 Turgay Başyayla İle Lezetli Tavsiyeler

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

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