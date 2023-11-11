TV yayın akışı 11 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2023 Cumartesi, 07:00
TV yayın akışı 11 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Kasım Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Bir Derdim Var

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sakla Beni

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim

TV yayın akışı 11 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT YAYIN AKIŞI

05:10 Beni Böyle Sev

07:15 Lingo

14:45 Teşkilat

18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:50 Benim Güzel Ailem

04:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

TV yayın akışı 11 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:15 Aile

05:30 Yeni Gelin

TV yayın akışı 11 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Kuruluş Osman

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

02:20 Kuruluş Osman

04:30 Cennetin Gözyaşları

TV yayın akışı 11 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

09:45 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Karakomik Filmler Emanet ve Deli

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Gazete Magazin

03:30 Sinema

05:30 Tuzak

TV yayın akışı 11 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Aramızda Kalsın

08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Kiralık Aşk

11:15 Ömer

15:30 Sakla Beni

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

20:00 Sakla Beni

22:45 Sakla Beni

01:30 Ömer

04:30 Güzel Köylü

05:45 Aramzıda Kalsın

TV yayın akışı 11 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

22:30 Kirli Sepeti

23:30 Orta Sayfa

01:30 Kirli Sepeti

04:00 Senden Daha Güzel

06:00 Yaz Şarkısı

TV yayın akışı 11 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Bir Derdim Var

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Derdim Var

22:45 Üç Kız Kardeş

01:45 Bir Derdim Var

04:15 Müzik Arası

05:15 Güneşi Beklerken

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