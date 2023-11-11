TV yayın akışı 11 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Kasım Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Derdim Var
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şahane Hayatım
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakla Beni
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
TRT YAYIN AKIŞI
05:10 Beni Böyle Sev
07:15 Lingo
14:45 Teşkilat
18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:50 Benim Güzel Ailem
04:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Kuruluş Osman
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
02:20 Kuruluş Osman
04:30 Cennetin Gözyaşları
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
09:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Karakomik Filmler Emanet ve Deli
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Gazete Magazin
03:30 Sinema
05:30 Tuzak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Kiralık Aşk
11:15 Ömer
15:30 Sakla Beni
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
20:00 Sakla Beni
22:45 Sakla Beni
01:30 Ömer
04:30 Güzel Köylü
05:45 Aramzıda Kalsın
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
22:30 Kirli Sepeti
23:30 Orta Sayfa
01:30 Kirli Sepeti
04:00 Senden Daha Güzel
06:00 Yaz Şarkısı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Bir Derdim Var
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Derdim Var
22:45 Üç Kız Kardeş
01:45 Bir Derdim Var
04:15 Müzik Arası
05:15 Güneşi Beklerken
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