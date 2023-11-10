Özge Özpirinçci başrollü Sandık Kokusu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sandık Kokusu ne zaman, nerede başlayacak?

Sandık Kokusu dizisinin başrolünde 3 yıllık bir aradan sonra ekranlara dönen Özge Özpirinçci yer alıyor. Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan dizinin konusu, oyuncuları ve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Özge Özpirinçci başrollü Sandık Kokusu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sandık Kokusu ne zaman, nerede başlayacak? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 22:51
Özge Özpirinçci başrollü Sandık Kokusu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sandık Kokusu ne zaman, nerede başlayacak?
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Sandık Kokusu dizisinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun oturuyor. Dizinin senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür üstleniyor. Peki, Sandık Kokusu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sandık Kokusu ne zaman, nerede başlayacak? İşte ayrıntılar...

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sandık Kokusu dizisi bir anne ve kızı arasında yaşanan çatışmayı anlatıyor. Doğum yapan Karsu çocuğunu annesine bırakarak gider. Oğlunun kaybolmasıyla herşey değişir. 

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Özge Özpirinçci

Metin Akdülger

Demet Akbağ

Kayhan Açıkgöz

Ergun Kuyucu

Şahin Sancak

Seda Türkmen

Levent Can

Necip Memilli

SANDIK KOKUSU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sandık Kokusu dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil.


Demet Akbağ Özge Özpirinçci Sandık Kokusu

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