TV yayın akışı 11 Mayıs Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2023 Perşembe, 09:57
<p>Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. <strong>İşte, 11 Mayıs Perşembe günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Camdaki Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Gülcemal</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Al Sancak</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Aldatmak</p>

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Mayıs Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Camdaki Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Gülcemal

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yüz Yıllık Mucize

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Al Sancak

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Aldatmak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:15 Yalnız Kalpler</p> <p>13:30 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Gülcemal</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Gülcemal</p> <p>23:30 Tetikçinin Oğlu</p> <p>02:00 Adım Farah</p> <p>04:15 Her Yerde Sen</p> <p>06:00 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Gülcemal

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Gülcemal

23:30 Tetikçinin Oğlu

02:00 Adım Farah

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:45 Yabancı Damat</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Camdaki Kız</p> <p>23:45 Üç Kız Kardeş</p> <p>02:30 Kuzey Güney</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

23:45 Üç Kız Kardeş

02:30 Kuzey Güney

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>20:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema</p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yüz Yıllık Mucize

20:00 Yüz Yıllık Mucize

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:45 Aile</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Aile

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:10 Adını Sen Koy</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Kalk Gidelim</p> <p>16:05 Seksenler</p> <p>18:50 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:30 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları</p> <p>19:50 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Al Sancak</p> <p>00:15 Yürek Çıkmazı</p> <p>02:30 Kalk Gidelim</p> <p>04:25 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:05 Seksenler

18:50 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları

19:00 Ana Haber

19:30 Siyasi Partilerin Propaganda Konuşmaları

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Al Sancak

00:15 Yürek Çıkmazı

02:30 Kalk Gidelim

04:25 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Aldatmak</p> <p>00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru </p> <p>01:30 Aldatmak</p> <p>04:00 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 

01:30 Aldatmak

04:00 Mutfak Bahane

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:30 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem

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