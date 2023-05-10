Oyun filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Oyun filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:29

Güncelleme: 10.05.2023 - 15:29

Oyun (Play), yönetmenliğini üstlenen Ruben Östlund’un, senaristliğinde Erik Hemmendorff’la birlikte çalıştığı, 2011 yapımlı bir drama filmidir.



OYUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un gerçek bir hikayeden uyarladığı ve bir çok festivalden ödülle dönen filminde, İsveç’te yaşayan ve yaşları 12 ile 14 arasında değişen bazı çocukların, çetelesmesi ve diğer yaşıtlarına uyguladığı zorbalık gözler önüne seriliyor.

İsveç’in Göteborg kentinde yaşayan ve yaşları 12 ile 14 arasında değişen bir grup çocuk, yaşıtları olan bazı çocuklara karşı zorbalık yapmaya başlar. Bu çocuklar, karşıt gruptakiler ile nedensiz yere hırsızlık mücadelesine girişir.

OYUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anas Abdirahman

Sebastian Blyckert

Yannick Diakité



PEDER STU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Peder Stu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.



