Soygun filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Soygun filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 10.05.2023 - 15:41

Güncelleme: 10.05.2023 - 15:41

Soygun (Good Time), yönetmenliğini ve senaristliğini Benny Safdie ve Josh Safdie’nin üstlendiği, 2017 yapımlı bir dram/gerilim filmidir.

SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, biri akli dengesi yerinde olmayan iki kardesin giristigi bir banka soygununu ele aliyor.

Biri akli dengesi yerinde olmayan iki kardeşin giriştiği bir banka soygunda işler yolunda gitmeyince kardeşlerden Constantine, akli dengesi yerinde olmayan ve soygun sonrası yakalanan kardeşi Nick’i hapishaneden kurtarmak için yeraltı dünyasına giriş yapar. Connie hem kardeşini ve kendisini kurtarmak hem de hayatını dengede tutmak için kendisini şiddet ve karmaşanın hüküm sürdüğü zamana karşı bir yarışın içinde bulur.

SOYGUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert Pattinson

Benny Safdie

Jennifer Jason Leigh

SOYGUN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Soygun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.