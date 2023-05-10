Gizem Treni filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Gizem Treni filminin IMDb puanı kaç?
Gizem Treni filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Gizem Treni filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Gizem Treni filminin IMDb puanı kaç?
Gizem Treni (Mystery Train), yönetmenliğini ve senaristliğini Jim Jarmusch’un üstlendiği, 1989 yapımlı bir komedi/dram filmidir.
GİZEM TRENİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Jim Jarmusch’un yönetmenliğini üstlendiği film, Memphis’te bir otelde yolları kesişen farklı insanların hikayelerini konu alıyor.
Memphis’te üçüncü sınıf bir otelde, 1950'lerin Amerikasına ve o devrin rock müziğine takıntılı Japon bir çift Jun ve Mitsuko, Elvis'in ruhuyla teselli bulacağına inanan İtalyan kadın Luisa ile fakir yoldaşı Dee Deeve ve İngiltere'den gelen müzik sevdalısı bir üçkağıtçı olan Elvis lakaplı Johnny’nin yolları kesişir.
GİZEM TRENİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Masatoshi Nagase
Yûki Kudô
Screamin' Jay Hawkins
GİZEM TRENİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Gizem Treni filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlenmiştir.
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