TV yayın akışı 11 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2023 Salı, 10:09
<p>Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Temmuz Salı günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Recep İvedik 4</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p>

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Temmuz Salı günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dönence

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Recep İvedik 4

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14:30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Recep İvedik 4</p> <p>22:30 Yaz Şarkısı</p> <p>00:45 Recep İvedik 4</p> <p>02:45 Eşim Benzerim Yok</p> <p>05:00 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

22:30 Yaz Şarkısı

00:45 Recep İvedik 4

02:45 Eşim Benzerim Yok

05:00 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Yabancı Damat</p> <p>08:00 Ya Çok Seversen</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dönence</p> <p>22:30 Dönence</p> <p>01:30 Ya Çok Seversen</p> <p>03:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Yabancı Damat

08:00 Ya Çok Seversen

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

22:30 Dönence

01:30 Ya Çok Seversen

03:45 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Hedefteki Adam</p> <p>02:15 Hedefteki Adam</p> <p>04:00 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Hedefteki Adam

02:15 Hedefteki Adam

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği</p> <p>22:15 Dürüst Hırsız</p> <p>00:15 Kolombiyalı: İntikam Meleği</p> <p>02:00 Dürüst Hırsız</p> <p>03:30 Kiralık Aşk</p> <p>05:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği

22:15 Dürüst Hırsız

00:15 Kolombiyalı: İntikam Meleği

02:00 Dürüst Hırsız

03:30 Kiralık Aşk

05:00 Sefirin Kızı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:40 Adını Sen Koy</p> <p>09:15 Benim Güzel Ailem</p> <p>12:00 Şehirden Uzakta</p> <p>13:10 Seksenler</p> <p>16:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>18:55 İddiaların Aksine</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>01:30 Hayatımın Neşesi</p> <p>03:25 Mahrem</p> <p>05:00 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:40 Adını Sen Koy

09:15 Benim Güzel Ailem

12:00 Şehirden Uzakta

13:10 Seksenler

16:00 Benim Güzel Ailem

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Sen Türkülerini Söyle

01:30 Hayatımın Neşesi

03:25 Mahrem

05:00 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Bas Gaza</p> <p>16:00 Aldatmak</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:00 Vermem Seni Ellere</p> <p>03:20 Üvey Anne</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

06:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Bas Gaza

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:00 Vermem Seni Ellere

03:20 Üvey Anne

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