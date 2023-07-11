TV yayın akışı 11 Temmuz Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Temmuz Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dönence
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik 4
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Sen Türkülerini Söyle
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 4
22:30 Yaz Şarkısı
00:45 Recep İvedik 4
02:45 Eşim Benzerim Yok
05:00 Aşk Yeniden
06:00 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
08:00 Ya Çok Seversen
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
22:30 Dönence
01:30 Ya Çok Seversen
03:45 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Hedefteki Adam
02:15 Hedefteki Adam
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Kolombiyalı: İntikam Meleği
22:15 Dürüst Hırsız
00:15 Kolombiyalı: İntikam Meleği
02:00 Dürüst Hırsız
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:40 Adını Sen Koy
09:15 Benim Güzel Ailem
12:00 Şehirden Uzakta
13:10 Seksenler
16:00 Benim Güzel Ailem
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Sen Türkülerini Söyle
01:30 Hayatımın Neşesi
03:25 Mahrem
05:00 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Bas Gaza
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:00 Vermem Seni Ellere
03:20 Üvey Anne
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