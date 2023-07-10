İşte Gelin İste Kaynana programı ne zaman başlayacak? İşte Gelin İste Kaynana programının konusu ne?
İşte Gelin İşte Kaynana programı TV8'da başladı.
İşte Gelin İşte Kaynana, gelin ve kayınvalidelerin şıklık yarışının yaşanacağı bir moda programı.
“İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA" PROGRAMININ JÜRİ ÜYESİ KİM?
Gülşah Saraçoğlu, Lerzan Mutlu ve Bülent Serttaş ile “İşte Gelin İşte Kaynana” TV8'de başladı.
“İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA" PROGRAMI SAAT KAÇTA?
İşte Gelin İşte Kaynana” bugünden itibaren hafta içi her gün 16.00’de TV8’de!
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