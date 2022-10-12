TV yayın akışı 12 Ekim 2022 Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:52
<p>Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Ekim Çarşamba günü TV yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     19:45 O Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Bir Peri Masalı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Mükemmel Eşleşme</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osmanlı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Atla Gel Şaban </p>

Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Ekim Çarşamba günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     19:45 O Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Bir Peri Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Mükemmel Eşleşme

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osmanlı

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Atla Gel Şaban 

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00  Aşk ve Umut</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 O Kız</p> <p>23:45 Camdaki Kız</p> <p>02:30 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00  Aşk ve Umut

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

23:45 Camdaki Kız

02:30 Gelinim Mutfakta

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Gecenin Ucunda</p> <p>02:00 Sabahın Sultanı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Gecenin Ucunda

02:00 Sabahın Sultanı

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Peri Masalı</p> <p>23:15 Mahkum</p> <p>02:15 Tozluyaka</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bir Peri Masalı

23:15 Mahkum

02:15 Tozluyaka

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Gelin Evi</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)</p> <p>21:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)</p> <p>00:00 Atla Gel Şaban</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

00:00 Atla Gel Şaban

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:00 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:30 Yazgı</p> <p>14:30 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Yazgı</p> <p>01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doya Doya Moda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Yazgı

14:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yazgı

01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kuruluş Osman</p> <p>00:20 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>03:50 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:50 Mutfak Bahane

<h3>TRT1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:00 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:00 Alişan İle Hayat Gülümse</p> <p>12:30 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:30 Balkan Ninnisi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Mükemmel Eşleşme</p> <p>23:30 Kapan</p>

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayat Gülümse

12:30 Şehirden Uzakta

13:15 Yeşil Deniz

15:30 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mükemmel Eşleşme

23:30 Kapan

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