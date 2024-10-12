TV yayın akışı 12 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 12 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Ekim günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2024 Cumartesi, 11:30
TV yayın akışı 12 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

12 Ekim Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Ekim Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan     20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  Yabani 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Power Rangers   20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha  20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef       20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:      20:00 

ATV YAYIN AKIŞI:        20:00 

               

TV yayın akışı 12 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

23:15 Kızılcık Şerbeti

02:15 Bahar

04:30 Deha

TV yayın akışı 12 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Güzel Aşıklar Diyarı

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Arka Sokaklar

TV yayın akışı 12 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

14:00 Yabani

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Kirli Sepeti

TV yayın akışı 12 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Sefirin Kızı

11:30 Aramızda Kalsın

16:00 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Power Rangers

TV yayın akışı 12 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Çöller Kasırgası

10:45 Parola Parola

12:30 Gazete Magazin Yaz

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin 

TV yayın akışı 12 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10: 20 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Karadut

14:00 Kuruluş Osman

17:00 Alfa Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kör Nokta

TV yayın akışı 12 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Beni Böyle Sev

07:50 Yedi Numara

08:50 Yeditepe İstanbul

10:30 Hayallerinin Peşinde

12:00 Teşkilat

14:50 Mehmed

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

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