TV yayın akışı 13 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 13 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Kasım Çarşamba günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2024 Çarşamba, 09:24
TV yayın akışı 13 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: 20:00 Çok Aşk (Yerli Sinema)

NOW  YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sandık Kokusu 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00 

TV yayın akışı 13 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Ateş Kuşları

05:50 Kalp Yarası

TV yayın akışı 13 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Uzak Şehir

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Aşk (Yerli Sinema)

22:15 Çok Aşk (Yerli Sinema)

00:15 Uzak Şehir

03:30 Güllerin Savaşı

TV yayın akışı 13 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Bahar

03:00 Siyah Kalp

05:00 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 13 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler (Yerli Sinema)

03:00 Erkenci Kuş

04:30 Baba Ocağı

06:00 Söz

TV yayın akışı 13 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Aramızda Kalmasın

TV yayın akışı 13 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08:55 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Masumlar Apartmanı

17:40 Lingo Türkiye

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

02:40 Seksenler

03:20 Masumlar Apartmanı

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