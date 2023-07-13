TV yayın akışı 13 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2023 Perşembe, 09:57
<p>Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>13 Temmuz Perşembe günü tv yayın akışı...</strong></p> <p>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Gülcemal</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kolonya Cumhuriyeti</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Temmuz Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Gülcemal

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kolonya Cumhuriyeti

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Kolonya Cumhuriyeti</p> <p>22:15 Mutluluk Zamanı</p> <p>00:30 Kolonya Cumhuriyeti</p> <p>02:30 Mutluluk Zamanı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Kolonya Cumhuriyeti

22:15 Mutluluk Zamanı

00:30 Kolonya Cumhuriyeti

02:30 Mutluluk Zamanı

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14:30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Gülcemal</p> <p>00:00 Kısmet</p> <p>02:30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>05:00 Aşk Yeniden</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Gülcemal

00:00 Kısmet

02:30 Eşim Benzerim Yok

05:00 Aşk Yeniden

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 İntikam Kurşunu</p> <p>01:45 İntikam Kurşunu</p> <p>03:30 Amerikalı Kız</p> <p>05:15 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 İntikam Kurşunu

01:45 İntikam Kurşunu

03:30 Amerikalı Kız

05:15 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Adını Sen Koy</p> <p>09:20 Kalk Gidelim</p> <p>12:50 Şehirden Uzakta</p> <p>13:00 Seksenler</p> <p>16:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>09:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>23:30 Benim Güzel Ailem</p> <p>02:15 Mahrem</p> <p>03:45 Şehirden Uzakta</p> <p>04:45 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Adını Sen Koy

09:20 Kalk Gidelim

12:50 Şehirden Uzakta

13:00 Seksenler

16:00 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

09:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

23:30 Benim Güzel Ailem

02:15 Mahrem

03:45 Şehirden Uzakta

04:45 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet </p> <p>16:00 Aldatmak</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Üvey Anne</p> <p>03:20 Vermem Seni Ellere</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet 

16:00 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Üvey Anne

03:20 Vermem Seni Ellere

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Yabancı Damat</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>23:15 Ya Çok Seversen</p> <p>01:45 Dönence</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

23:15 Ya Çok Seversen

01:45 Dönence

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

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