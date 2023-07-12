Yayınlanma: 12.07.2023 - 12:02

Güncelleme: 12.07.2023 - 12:02

Sürpriz Damatlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Philippe de Chauveron üstlendi. Peki, Sürpriz Damatlar filmi konusu nedir? Sürpriz Damatlar filmi nerede çekildi? İşte, Sürpriz Damatlar filmi hakkında merak edilenler...

SÜRPRİZ DAMATLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Claude ve Marie Verneuil, değer ve geleneklerine bağlı yaşayan, çocuklarına da bu yaşam biçimini aşılamaya çalışan katolik bir ailedir. Gelgelelim dört birbirinden çekici genç kadının ebeveyni olmak zannetikleri kadar kolay değildir. Zira büyük kızlarının bir müslümanla, diğerinin bir yahudiyle, üçüncünün ise Çinli Chao ile evlenmeleri tam anlamıyla bir şok yaşamalarına neden olmuştur. Neyse ki en küçük kızları kendi geleneklerine uygun bir Fransız katoliği olan Charles ile birliktedir ve bu bile onları avutacak bir gelişmedir. Ancak Charles'ı ile akşam yemeğinde tanıştıklaında durumun hiç de bekledikleri gibi olmadığını fark ederler. Baba Claude Verneuil büyük bir trajedinin ortasına düştüğüne inanarak bu evliliği engellemek için müstakbel dünürü ile işbirliği yapar!

Philippe de Chauveron'un yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Christian Clavier, Chantal Lauby ve Ary Abittan gibi isimler yer alıyor.

SÜRPRİZ DAMATLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Christian Clavier - Claude Verneuil

Chantal Lauby - Marie Verneuil

Ary Abittan - David Benichou

Medi Sadoun - Rachid Benassem

Frederic Chau - Chao Ling

Elodie Fontan - Laure Verneuil

Frederique Bel - Isabelle Verneuli

Julia Piaton - Odile Verneuil

Noom Diawara - Charlers Koffi

Emilie Caen - Segolene Verneuil

Pascal NZonzi - Andre Koffi

Salimata Kamate - Medeleine Koffi

Tatiana Rojo - Viviane Koffi

SÜRPRİZ DAMATLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sürpriz Damatlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.