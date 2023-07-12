Sürpriz Damatlar filmi konusu nedir? Sürpriz Damatlar filmi nerede çekildi?
Sürpriz Damatlar filmi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmseverler, Sürpriz Damatlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sürpriz Damatlar filmi konusu nedir? Sürpriz Damatlar filmi nerede çekildi?
Sürpriz Damatlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Philippe de Chauveron üstlendi. Peki, Sürpriz Damatlar filmi konusu nedir? Sürpriz Damatlar filmi nerede çekildi? İşte, Sürpriz Damatlar filmi hakkında merak edilenler...
SÜRPRİZ DAMATLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Claude ve Marie Verneuil, değer ve geleneklerine bağlı yaşayan, çocuklarına da bu yaşam biçimini aşılamaya çalışan katolik bir ailedir. Gelgelelim dört birbirinden çekici genç kadının ebeveyni olmak zannetikleri kadar kolay değildir. Zira büyük kızlarının bir müslümanla, diğerinin bir yahudiyle, üçüncünün ise Çinli Chao ile evlenmeleri tam anlamıyla bir şok yaşamalarına neden olmuştur. Neyse ki en küçük kızları kendi geleneklerine uygun bir Fransız katoliği olan Charles ile birliktedir ve bu bile onları avutacak bir gelişmedir. Ancak Charles'ı ile akşam yemeğinde tanıştıklaında durumun hiç de bekledikleri gibi olmadığını fark ederler. Baba Claude Verneuil büyük bir trajedinin ortasına düştüğüne inanarak bu evliliği engellemek için müstakbel dünürü ile işbirliği yapar!
Philippe de Chauveron'un yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Christian Clavier, Chantal Lauby ve Ary Abittan gibi isimler yer alıyor.
SÜRPRİZ DAMATLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Christian Clavier - Claude Verneuil
Chantal Lauby - Marie Verneuil
Ary Abittan - David Benichou
Medi Sadoun - Rachid Benassem
Frederic Chau - Chao Ling
Elodie Fontan - Laure Verneuil
Frederique Bel - Isabelle Verneuli
Julia Piaton - Odile Verneuil
Noom Diawara - Charlers Koffi
Emilie Caen - Segolene Verneuil
Pascal NZonzi - Andre Koffi
Salimata Kamate - Medeleine Koffi
Tatiana Rojo - Viviane Koffi
SÜRPRİZ DAMATLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sürpriz Damatlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
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