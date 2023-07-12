Quantum of Solace filmi konusu nedir? Quantum of Solace filmi nerede çekildi?

Quantum of Solace filmi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmseverler, Quantum of Solace filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Quantum of Solace filmi konusu nedir? Quantum of Solace filmi nerede çekildi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:53
Quantum of Solace filmi konusu nedir? Quantum of Solace filmi nerede çekildi?
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Quantum of Solace filminin yönetmen koltuğunda Marc Forster otururken filmin senaryosunu Ian Fleming ve Michael G. Wilson kaleme aldı. Peki, Quantum of Solace filmi konusu nedir? Quantum of Solace filmi nerede çekildi? İşte, Quantum of Solace filmi hakkında merak edilenler...

QUANTUM OF SOLACE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Quantum of Solace'ta, sevdiği kadın Vesper tarafından ihanete uğrayan Bond son görevini kişiselleştirip kişiselleştirmeme konusunda gidip gelmektedir. Gerçeği açığa çıkarmakta kararlı olan James Bond ve "M" Mr. White'ı sorgulayarak Vesper'a şantaj yapan çetenin herkesin düşündüğünden daha tehlikeli ve karmaşık olduğunu anlarlar.

Aldığı bilgiler sonunda Bond güzel ama hırçın Camille ile tanışır. Camille 007'yi acımasız ve tehlikeli iş insanı Dominic Green'e götürür. Bond Vesper'ın ihanetinden sorumlu olan adamı bulmaya yaklaşırken, Greene'in sinsi planını açığa çıkarıp "Quantum"u durdurmak için CIA, teröristler hatta M'in bir adım önünde olmalıdır.

QUANTUM OF SOLACE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Daniel Craig - James Bond

Olga Kurylenko - Camille Montes

Mathieu Amalric - Dominic Greene

Judi Dench - M

Giancarlo Giannini - Rene Mathis

Gemma Arterton - Strawberry Fields

Joaquin Cosio - General Medrano

Jeffrey Wright - Felix Leiter

David Harbour - Gregg Beam

Jesper Christensen - Mr. White

Anatole Tubman - Elvis

Rory Kinnear - Bill Tanner

Tim Pigott-Smith - Foreign Affairs Minister

Fernando Guillen Cuervo - Colonel Carlos

QUANTUM OF SOLACE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Quantum of Solace filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.


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