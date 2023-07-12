Quantum of Solace filmi konusu nedir? Quantum of Solace filmi nerede çekildi?
Quantum of Solace filmi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmseverler, Quantum of Solace filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Quantum of Solace filmi konusu nedir? Quantum of Solace filmi nerede çekildi?
Quantum of Solace filminin yönetmen koltuğunda Marc Forster otururken filmin senaryosunu Ian Fleming ve Michael G. Wilson kaleme aldı. Peki, Quantum of Solace filmi konusu nedir? Quantum of Solace filmi nerede çekildi? İşte, Quantum of Solace filmi hakkında merak edilenler...
QUANTUM OF SOLACE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Quantum of Solace'ta, sevdiği kadın Vesper tarafından ihanete uğrayan Bond son görevini kişiselleştirip kişiselleştirmeme konusunda gidip gelmektedir. Gerçeği açığa çıkarmakta kararlı olan James Bond ve "M" Mr. White'ı sorgulayarak Vesper'a şantaj yapan çetenin herkesin düşündüğünden daha tehlikeli ve karmaşık olduğunu anlarlar.
Aldığı bilgiler sonunda Bond güzel ama hırçın Camille ile tanışır. Camille 007'yi acımasız ve tehlikeli iş insanı Dominic Green'e götürür. Bond Vesper'ın ihanetinden sorumlu olan adamı bulmaya yaklaşırken, Greene'in sinsi planını açığa çıkarıp "Quantum"u durdurmak için CIA, teröristler hatta M'in bir adım önünde olmalıdır.
QUANTUM OF SOLACE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Daniel Craig - James Bond
Olga Kurylenko - Camille Montes
Mathieu Amalric - Dominic Greene
Judi Dench - M
Giancarlo Giannini - Rene Mathis
Gemma Arterton - Strawberry Fields
Joaquin Cosio - General Medrano
Jeffrey Wright - Felix Leiter
David Harbour - Gregg Beam
Jesper Christensen - Mr. White
Anatole Tubman - Elvis
Rory Kinnear - Bill Tanner
Tim Pigott-Smith - Foreign Affairs Minister
Fernando Guillen Cuervo - Colonel Carlos
QUANTUM OF SOLACE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Quantum of Solace filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.
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