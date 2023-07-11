Yayınlanma: 11.07.2023 - 10:18

Güncelleme: 11.07.2023 - 10:18

Nereye Gidiyorsun Aida? filminin yönetmen koltuğunda Jasmila Zbanic oturuyor. 2020 yapımı dram filminin senaristliğini de Jasmila Zbanic üstleniyor. Peki, Nereye Gidiyorsun Aida? filminin konusu ne? Nereye Gidiyorsun Aida? filminin oyuncuları kim?

NEREYE GİDİYORSUN AİDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Nereye Gidiyorsun Aida, Temmuz 1995’te Bosna’da geçer. İngilizce öğretmeni Aida Selmanagic, Srebrenica’nın küçük bir kasabasında Birleşmiş Milletler’in tercümanı olarak çalışmaktadır. Sırbistan ordusu bu küçük kasabayı ele geçirdiğinde, Aida’nın eşi ve iki oğlu da BM kampında sığınma arayan binlerce vatandaş arasında yer alır. Aida, Sırp ordusu iktidara geldiğinde siyasi müzakerelerin bir parçası olur ve gittikçe daha korkutucu olan bilgileri tercüme etmek zorunda kalır. Aida ailesini kurtarabilecek midir yoksa onları ölüme terk etmesi mi gerekecektir?

NEREYE GİDİYORSUN AİDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jasna Duricic - Aida Selmanagic

Emir Hacıhafızbegoviç - Joka

Madita - Vesna

Johan Heldenbergh - Colonel Thom Karremans

Raymond Thiry - Major Rob Franken

Joes Brauers - Boudwijn

Boris Isakovic - General Ratko Mladic

Izudin Bajrovic - Nihad Selmanagic

Teun Luijkx - Captain Mintjes

Sanne den Hartogh - Soldier Ils

Niels Gomperts - Soldier de Putten

Luna Mijoviç - Lejla

Alban Ukaj - Tarik

Reinout Bussemaker - Robben

Micha Hulshof - Commandant De Haan

Mario Knezovic - Pirocanac

Irena Melcer - Anna

Emina Muftic - Munira

Ermin Bravo - The Mayor

Boris Ler - Hamdija Selmanagic

Ermin Sijamija - Lalovic

Dino Bajrovic - Sejo

Juda Goslinga - Lieutenant Rutten

Sol Vinken - Soldier Lammerts

Rijad Gvozden - Muharem

Jaroslaw Kaminski

Jovan Zivanovic

Adi Hrustemovic - Ahmed

Jelena Kordic Kuret - Chamila

Vitalie Bantas - Dejan

Nusmir Muharemovic - Besim

Slaven Vidak - General Krstic

Sanin Milavic - Eso

Malgorzata Karpiuk

Alija Aljovic - Zulfo

Irena Mulamuhic - Fatima

Jasenko Pašic - Refik

Job Raaijmakers - Adjutant Rave

Ellen Lens

Merima Lepic Redzepovic - Zumra

Kemal Rizvanovic - Mitar

Sasa Orucevic - Pale

Sanela Krsmanovic - Sabaheta

Siniša Udovicic - Madman

Drazen Pavlovic - Idriz

Damir Mahmutovic - Branko

NEREYE GİDİYORSUN AİDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nereye Gidiyorsun Aida? filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8 olarak belirlendi.