Nereye Gidiyorsun Aida filminin konusu ne? Nereye Gidiyorsun Aida filminin oyuncuları kim?
Nereye Gidiyorsun Aida? (Quo Vadis, Aida?) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Nereye Gidiyorsun Aida? filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Nereye Gidiyorsun Aida? filminin konusu ne? Nereye Gidiyorsun Aida? filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Nereye Gidiyorsun Aida? filminin yönetmen koltuğunda Jasmila Zbanic oturuyor. 2020 yapımı dram filminin senaristliğini de Jasmila Zbanic üstleniyor. Peki, Nereye Gidiyorsun Aida? filminin konusu ne? Nereye Gidiyorsun Aida? filminin oyuncuları kim?
NEREYE GİDİYORSUN AİDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Nereye Gidiyorsun Aida, Temmuz 1995’te Bosna’da geçer. İngilizce öğretmeni Aida Selmanagic, Srebrenica’nın küçük bir kasabasında Birleşmiş Milletler’in tercümanı olarak çalışmaktadır. Sırbistan ordusu bu küçük kasabayı ele geçirdiğinde, Aida’nın eşi ve iki oğlu da BM kampında sığınma arayan binlerce vatandaş arasında yer alır. Aida, Sırp ordusu iktidara geldiğinde siyasi müzakerelerin bir parçası olur ve gittikçe daha korkutucu olan bilgileri tercüme etmek zorunda kalır. Aida ailesini kurtarabilecek midir yoksa onları ölüme terk etmesi mi gerekecektir?
NEREYE GİDİYORSUN AİDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jasna Duricic - Aida Selmanagic
Emir Hacıhafızbegoviç - Joka
Madita - Vesna
Johan Heldenbergh - Colonel Thom Karremans
Raymond Thiry - Major Rob Franken
Joes Brauers - Boudwijn
Boris Isakovic - General Ratko Mladic
Izudin Bajrovic - Nihad Selmanagic
Teun Luijkx - Captain Mintjes
Sanne den Hartogh - Soldier Ils
Niels Gomperts - Soldier de Putten
Luna Mijoviç - Lejla
Alban Ukaj - Tarik
Reinout Bussemaker - Robben
Micha Hulshof - Commandant De Haan
Mario Knezovic - Pirocanac
Irena Melcer - Anna
Emina Muftic - Munira
Ermin Bravo - The Mayor
Boris Ler - Hamdija Selmanagic
Ermin Sijamija - Lalovic
Dino Bajrovic - Sejo
Juda Goslinga - Lieutenant Rutten
Sol Vinken - Soldier Lammerts
Rijad Gvozden - Muharem
Jaroslaw Kaminski
Jovan Zivanovic
Adi Hrustemovic - Ahmed
Jelena Kordic Kuret - Chamila
Vitalie Bantas - Dejan
Nusmir Muharemovic - Besim
Slaven Vidak - General Krstic
Sanin Milavic - Eso
Malgorzata Karpiuk
Alija Aljovic - Zulfo
Irena Mulamuhic - Fatima
Jasenko Pašic - Refik
Job Raaijmakers - Adjutant Rave
Ellen Lens
Merima Lepic Redzepovic - Zumra
Kemal Rizvanovic - Mitar
Sasa Orucevic - Pale
Sanela Krsmanovic - Sabaheta
Siniša Udovicic - Madman
Drazen Pavlovic - Idriz
Damir Mahmutovic - Branko
NEREYE GİDİYORSUN AİDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Nereye Gidiyorsun Aida? filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8 olarak belirlendi.
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