TV yayın akışı 14 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2023 Cumartesi, 12:57
<p>Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Ekim Cumartesi günü tv yayın akışı...</p>

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Ekim Cumartesi günü tv yayın akışı...

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 KORUYUCU</p> <p>23:30 Ercan Saatçi ile Çok Akustik</p> <p>00:15 KORUYUCU</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 KORUYUCU

23:30 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

00:15 KORUYUCU

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:45 Süper Bir Takım</p> <p>09:00 Kırmızı Oda</p> <p>09:45 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>12:30 Gazete Magazin</p> <p>16:15 Johnny Guitar</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 %100 Futbol</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

09:45 MasterChef Türkiye All Star

12:30 Gazete Magazin

16:15 Johnny Guitar

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

<h3>ATV YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>16:00 Safir</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Safir</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Safir

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:05 Beni Böyle Sev</p> <p>09:30 Hayallerinin Peşinde</p> <p>10:30 Sosyete Şaban</p> <p>12:35 Benim Güzel Ailem</p> <p>15:45 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:05 Beni Böyle Sev

09:30 Hayallerinin Peşinde

10:30 Sosyete Şaban

12:35 Benim Güzel Ailem

15:45 Kendi Düşen Ağlamaz

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI </h3> <p>08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 İbo ile Güllüşah</p> <p>14:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>03:00 İbo ile Güllüşah</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İbo ile Güllüşah

14:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 İbo ile Güllüşah

05:30 Yeni Gelin

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Hudutsuz Sevda</p> <p>14:00 Bambaşka Biri</p> <p>16.30 Kirli Sepeti</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kader Bağları</p> <p>01:00 Kirli Sepeti</p> <p>03:30 Hudutsuz Sevda</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Hudutsuz Sevda

14:00 Bambaşka Biri

16.30 Kirli Sepeti

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Kader Bağları

01:00 Kirli Sepeti

03:30 Hudutsuz Sevda

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI </h3> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi</p> <p>14:00 Yargı</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Mekanik 2: Suikast</p> <p>00:15 Avcı Katili</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi

14:00 Yargı

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Mekanik 2: Suikast

00:15 Avcı Katili

tv yayın akışı

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