TV yayın akışı 15 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Bir haftayı daha geride bırakırken cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 15 Ekim Cumartesi günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gecenin Ucunda
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Süper 1 Takım
08:45 Türkiye’nin Doktorları
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 Yazgı
15:00 Pişir de Görelim
18:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:15 Gazete Magazin
04:15 8x8
05:30 Bilginiz Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Yedi Numara
06:50 Balkan Ninnisi
10:00 Şefin Sağlıklı Masası
11:00 Hayallerin Peşinde
11:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
15:30 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Teşkilat
04:20 Şefin Sağlıklı Masası
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