TV yayın akışı 15 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 12:39
<p>Bir haftayı daha geride bırakırken cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p><strong>İşte, 15 Ekim Cumartesi günü TV yayın akışı...</strong></p>

Bir haftayı daha geride bırakırken cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 15 Ekim Cumartesi günü TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI  </strong>   20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong>       20:00 Yasak Elma</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong>    20:00  Gecenin Ucunda</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong>             20:00  Masterchef Türkiye</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI   </strong>           20:00 Kardeşlerim</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong>    20:00  Güldür Güldür Show</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong>         20:00  Gönül Dağı</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00  Gecenin Ucunda

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00  Masterchef Türkiye

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Güldür Güldür Show

TRT 1 YAYIN AKIŞI          20:00  Gönül Dağı

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Mutfağı</p> <p>14:00 Arka Sokaklar</p> <p>16:00 O Kız</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>03:15 Kötülük Tohumu (Yabancı Sinema)</p> <p>04:00 Müzik Arası</p> <p>05:00 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Üç Kız Kardeş

03:15 Kötülük Tohumu (Yabancı Sinema)

04:00 Müzik Arası

05:00 Yabancı Damat

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kamera Arkası</p> <p>12:00 Yasak Elma</p> <p>14:15 İyilik</p> <p>16:30 Bir Peri Masalı</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>22:30 Bir Peri Masalı</p> <p>01:15 Tozluyaka</p> <p>03:45 Senden Daha Güzel</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Yasak Elma

14:15 İyilik

16:30 Bir Peri Masalı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yasak Elma

22:30 Bir Peri Masalı

01:15 Tozluyaka

03:45 Senden Daha Güzel

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Gecenin Ucunda</p> <p>09:45 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>15:00 Gecenin Ucunda</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Gecenin Ucunda</p> <p>22:45 Doğu Demirkol İle Alelade Show</p> <p>01:30 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>03:50 Aramızda Kalsın</p> <p>05:30 İki Aile</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Gecenin Ucunda

09:45 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi Tekrar

15:00 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Gecenin Ucunda

22:45 Doğu Demirkol İle Alelade Show

01:30 Yerli Dizi Tekrar

03:50 Aramızda Kalsın

05:30 İki Aile

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>08:30 Süper 1 Takım</p> <p>08:45 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>10:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:45 Gazete Magazin</p> <p>13:15 Yazgı</p> <p>15:00 Pişir de Görelim</p> <p>18:00 MasterChef Türkiye</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Doya Doya Moda</p> <p>02:15 Gazete Magazin</p> <p>04:15 8x8</p> <p>05:30 Bilginiz Olsun</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Süper 1 Takım

08:45 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 Yazgı

15:00 Pişir de Görelim

18:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:15 Gazete Magazin

04:15 8x8

05:30 Bilginiz Olsun

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>13:00 Kuruluş Osman</p> <p>16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Yalnız Kurt</p> <p>03:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Kuruluş Osman

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yeni Gelin</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Baba</p> <p>03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>05:30 Bir Şansım Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Baba

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

05:30 Bir Şansım Olsa

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:45 Yedi Numara</p> <p>06:50 Balkan Ninnisi</p> <p>10:00 Şefin Sağlıklı Masası</p> <p>11:00 Hayallerin Peşinde</p> <p>11:20 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>15:30 Teşkilat</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p> <p>02:00 Teşkilat</p> <p>04:20 Şefin Sağlıklı Masası</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Yedi Numara

06:50 Balkan Ninnisi

10:00 Şefin Sağlıklı Masası

11:00 Hayallerin Peşinde

11:20 Alparslan: Büyük Selçuklu

15:30 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Teşkilat

04:20 Şefin Sağlıklı Masası

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