Kapan filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kapan filmi nerede çekildi?
2019 yapımı Kapan filmi televizyon ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Kapan filminin konusu nedir? Kapan filminin oyuncuları kimlerdir? Kapan filmi nerede çekildi?
Seyid Çolak tarafından yazılıp yönetilen Kapan filmi yönetmenin ilk uzun metraj filmi. İlker Berke'nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin müziklerini ise Ali Saran yaptı.
KAPAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bir adada yaşam süren beş balıkçı arkadaşın tek düze giden hayatları aralarından birisinin nedeni bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmasıyla değişime uğrar. Üstelik nereden geldiği bilinmeyen vahşi kurdun adada yavrulayıp, kendine yaşam alanı açmaya çabalaması da arkadaşlar arasında gittikçe yükselen bir gerilime neden olur.
KAPAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Kapan filminin oyuncu kadrosunda; Onur Dilber, Münibe Millet, Serkan Altıntaş, Sami Aksu yer alıyor.
KAPAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kapan filminin çekimleri Beyşehir Gölü’nün Mada Adası’nda gerçekleşti.
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