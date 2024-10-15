TV yayın akışı 15 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 15 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ekim Salı günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2024 Salı, 09:19
TV yayın akışı 15 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

15 Ekim Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ekim Salı tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Gizli Bahçe 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Eyvah Eyvah 2  20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Bahar 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI:  Bir Gece Masalı 20:00 

TV yayın akışı 15 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

TV yayın akışı 15 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 15 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

TV yayın akışı 15 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

TV yayın akışı 15 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Gizli Bahçe

TV rehberi tv yayın akışı yayın akışı

En Çok Okunan Haberler