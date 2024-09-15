TV yayın akışı 15 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Eylül günü tv yayın akışı...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Eylül günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Bizi Birleştiren Hayat
16:30 Yalan
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kim Bu Aile?
22:45 Arka Sokaklar
01:45 Kim Bu Aile?
03:30 5N1K
04:15 Poyraz Karayel
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:18 İstiklal Marşı
06:20 Yedi Numara
07:35 Yeditepe İstanbul
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Kara Ağaç Destanı
16:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:10 Kara Ağaç Destanı
02:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:10 Yeditepe İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Siyah Kalp
02:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sefirin Kızı
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:30 Yalı Çapkını
02:15 Dürüye'nin Güğümleri
04:00 Türk Müziği
05:00 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Shannon'un Gökkuşağı
14:00 Bir Gece Masalı
17:00 Canavar Avcısı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Safir
05:50 Tatar Ramazan
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:00 Cango'nun İntikamı
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Yaz Magazin
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
05:00 Gençlik Rüzgarı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13:45 Kötü Kan
16:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
04:30 Yasak Elma
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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