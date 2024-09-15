TV yayın akışı 15 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 15 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Eylül günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2024 Pazar, 09:47
TV yayın akışı 15 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Eylül günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 15 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Bizi Birleştiren Hayat

16:30 Yalan

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kim Bu Aile?

22:45 Arka Sokaklar

01:45 Kim Bu Aile?

03:30 5N1K

04:15 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 15 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

06:18 İstiklal Marşı

06:20 Yedi Numara

07:35 Yeditepe İstanbul

08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Kara Ağaç Destanı

16:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:10 Kara Ağaç Destanı

02:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:10 Yeditepe İstanbul

TV yayın akışı 15 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Siyah Kalp

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Siyah Kalp

02:00 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 15 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:30 Yalı Çapkını

02:15 Dürüye'nin Güğümleri

04:00 Türk Müziği

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 15 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Shannon'un Gökkuşağı

14:00 Bir Gece Masalı

17:00 Canavar Avcısı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Safir

05:50 Tatar Ramazan

TV yayın akışı 15 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:00 Cango'nun İntikamı

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Yaz Magazin

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

05:00 Gençlik Rüzgarı

TV yayın akışı 15 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13:45 Kötü Kan

16:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

23:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

04:30 Yasak Elma

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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