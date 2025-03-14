TV yayın akışı 15 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Mart Cumartesi günü tv yayın akışı...
15 Mart Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Mart Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Piyasa 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Zaferin Rengi 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Düğün Dernek 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: O Ses Türkiye 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zaferin Rengi
23:30 Hudutsuz Sevda
02:15 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Zembilli
13:00 Kardelenler
15:15 Başka Bir Gün
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Kardelenler
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Uzak Şehir
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Piyasa
23:30 İnci Taneleri
01:45 Piyasa
03:45 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
07:15 Gönül Dağı
10:50 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
11:10 Bir Zamanlar İstanbul
14:20 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14:40 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:30 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00:15 Vefa Sultan
01:30 Parola Vatan: Sıfır Terör
02:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:25 Sahur Bereketi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Sahipsizler
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
14:00 Kral Kaybederse
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek
22:30 Sahipsizler
01:30 Düğün Dernek
03:15 Sefirin Kızı
04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
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