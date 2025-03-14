TV yayın akışı 15 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 15 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Mart Cumartesi günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
14 Mart 2025 Cuma, 21:55
TV yayın akışı 15 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

15 Mart Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Mart Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Piyasa 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Zaferin Rengi 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Düğün Dernek 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: O Ses Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00

TV yayın akışı 15 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zaferin Rengi

23:30 Hudutsuz Sevda

02:15 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TV yayın akışı 15 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Kardelenler

15:15 Başka Bir Gün

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 

19:30 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Kardelenler

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TV yayın akışı 15 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 15 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Uzak Şehir

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Piyasa

23:30 İnci Taneleri

01:45 Piyasa

03:45 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

TV yayın akışı 15 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

07:15 Gönül Dağı

10:50 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

11:10 Bir Zamanlar İstanbul

14:20 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14:40 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:30 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00:15 Vefa Sultan

01:30 Parola Vatan: Sıfır Terör

02:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:25 Sahur Bereketi

TV yayın akışı 15 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

TV yayın akışı 15 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

14:00 Kral Kaybederse

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek

22:30 Sahipsizler

01:30 Düğün Dernek

03:15 Sefirin Kızı

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

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