'Harry Potter' ve 'Doctor Who'nun yıldızıydı: Oyuncu Simon Fisher-Becker hayatını kaybetti

‘Doctor Who’ dizisi ve ‘Harry Potter’ film serisindeki rolleriyle tanınan Simon Fisher-Becker, 63 yaşında hayatını kaybetti.

'Harry Potter' ve 'Doctor Who'nun yıldızıydı: Oyuncu Simon Fisher-Becker hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 14:25

Simon Fisher-Becker'in menajeri Kim Barry, oyuncunun dün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

‘Doctor Who’ dizisindeki galaksiler arası karaborsacı ‘Dorium Maldovar’ ve ‘Puppy Love’ dizisindeki ‘Tony Fazackerley’ karakterleriyle tanınan Simon Fisher-Becker, ayrıca ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı’ filmindeki ‘Şişman Keşiş’ rolüyle de bilinyordu.

Fisher-Becker'in menajeri Kim Barry açıklamasında, “Bugün sadece bir müşterimi değil, 15 yıllık yakın bir dostumu kaybettim. ‘Dorium Maldovar’ rolü teklif edildiğinde yaptığımız telefon görüşmesini hiç unutmayacağım” dedi.

Barry, ayrıca Fisher-Becker’ın yeteneklerine de değinerek, “Ona çok şey borçluyum, nazik, kibar ve herkesle ilgilenen bir insandı. Eşi Tony'ye, ailesine ve tüm hayranlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fisher-Becker'ın eşi Tony de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek, “Hesabı bir süre açık tutacağım ama yeni paylaşımlar yapıp yapmayacağımdan emin değilim” açıklamasında bulundu.

 


Etiketler: #Simon Fisher-Becker #Doctor Who #Harry Potter

İlgili Haberler

Ses getiren oyunun oyuncularına sorduk: Annelik ne kadar ‘kutsal’?

Ses getiren oyunun oyuncularına sorduk: Annelik ne kadar ‘kutsal’?
Harry Potter dizisinin profesör Snape'i belli oldu: Emmy adayı oyuncu canlandıracak

Harry Potter dizisinin profesör Snape'i belli oldu: Emmy adayı oyuncu canlandıracak
F1 filminin konusu ne, oyuncuları kim? F1 filmi ne zaman vizyona girecek?

F1 filminin konusu ne, oyuncuları kim? F1 filmi ne zaman vizyona girecek?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler