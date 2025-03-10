'Harry Potter' ve 'Doctor Who'nun yıldızıydı: Oyuncu Simon Fisher-Becker hayatını kaybetti
‘Doctor Who’ dizisi ve ‘Harry Potter’ film serisindeki rolleriyle tanınan Simon Fisher-Becker, 63 yaşında hayatını kaybetti.
Simon Fisher-Becker'in menajeri Kim Barry, oyuncunun dün yaşamını yitirdiğini duyurdu.
‘Doctor Who’ dizisindeki galaksiler arası karaborsacı ‘Dorium Maldovar’ ve ‘Puppy Love’ dizisindeki ‘Tony Fazackerley’ karakterleriyle tanınan Simon Fisher-Becker, ayrıca ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı’ filmindeki ‘Şişman Keşiş’ rolüyle de bilinyordu.
Fisher-Becker'in menajeri Kim Barry açıklamasında, “Bugün sadece bir müşterimi değil, 15 yıllık yakın bir dostumu kaybettim. ‘Dorium Maldovar’ rolü teklif edildiğinde yaptığımız telefon görüşmesini hiç unutmayacağım” dedi.
Barry, ayrıca Fisher-Becker’ın yeteneklerine de değinerek, “Ona çok şey borçluyum, nazik, kibar ve herkesle ilgilenen bir insandı. Eşi Tony'ye, ailesine ve tüm hayranlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
Fisher-Becker'ın eşi Tony de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek, “Hesabı bir süre açık tutacağım ama yeni paylaşımlar yapıp yapmayacağımdan emin değilim” açıklamasında bulundu.
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