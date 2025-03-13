Son Dakika... Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Yayınlanma: 13.03.2025 - 19:00

Güncelleme: 13.03.2025 - 19:16

Oyuncu Zafer Algöz meslektaşı Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Algöz, "Yine ailemizden birini yitirdik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Can Yılmaz da şu sözlerle Yurtsever'e veda etti: "Kıymetli oyuncu kardeşimiz Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Çok erken yaşta vefatı için söylenecek pek bir söz yok, sabır dilemekten başka. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı Cennet olsun. Allah rahmet eylesin."

Kıymetli oyuncu kardeşimiz Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Çok erken yaşta vefatı için söylenecek pek bir söz yok, sabır dilemekten başka. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı Cennet olsun. Allah rahmet… pic.twitter.com/JcDLb4Xw46 — Can Yılmaz (@canyilmaz1) March 13, 2025

Şinasi Yurtsever'in bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği biliniyordu.

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Şinasi Yurtsever 16 Temmuz 1973'te Erzincan'da dünyaya gelmiştir. 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı.

2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır. 13 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.