TV yayın akışı 16 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Ağustos günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2024 Cuma, 09:36
TV yayın akışı 16 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Mucize Aşk (Yerli Sinema)

15:45 Aile

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Vadeli Hayat (Yabancı Sinema)

01:30 Vadeli Hayat (Yabancı Sinema)

03:30 Mucize Aşk

TV yayın akışı 16 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Dönerse Senindir (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Buzkıran (Yabancı Sinema)

02:40 Ateş Kuşları

05:10 Kaçak

TV yayın akışı 16 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

17:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ambulans (Yabancı Sinema)

22:45 Password

01:00 Ambulans (Yabancı Sinema)

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Dönence

TV yayın akışı 16 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

13:45 Petrol Sevdası (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Yakışıklı (Yerli Sinema)

22:00 Çağla İle Bu Yaz

00:00 Yakışıklı (Yerli Sinema)

02:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:15 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

TV yayın akışı 16 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Sefirin Kızı

13:00 Aramızda Kalsın

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

22:30 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

00:45 Yalı Çapkını

03:00 İstanbullu Gelin

TV yayın akışı 16 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 16 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Şehirden Uzakta

09:30 Kara Ağaç Destanı

12:40 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Mumya Geri Dönüyor (Yabancı Sinema)

22:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:40 Mumya Geri Dönüyor (Yabancı Sinema)

02:30 Seksenler

03:40 Gönül Dağı

TV rehberi trt TV 8

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