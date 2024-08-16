TV yayın akışı 16 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Ağustos günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Mucize Aşk (Yerli Sinema)
15:45 Aile
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Vadeli Hayat (Yabancı Sinema)
01:30 Vadeli Hayat (Yabancı Sinema)
03:30 Mucize Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Dönerse Senindir (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Buzkıran (Yabancı Sinema)
02:40 Ateş Kuşları
05:10 Kaçak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
17:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ambulans (Yabancı Sinema)
22:45 Password
01:00 Ambulans (Yabancı Sinema)
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Dönence
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Kiraz Mevsimi
13:45 Petrol Sevdası (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Yakışıklı (Yerli Sinema)
22:00 Çağla İle Bu Yaz
00:00 Yakışıklı (Yerli Sinema)
02:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:15 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Sefirin Kızı
13:00 Aramızda Kalsın
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
22:30 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
00:45 Yalı Çapkını
03:00 İstanbullu Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Şehirden Uzakta
09:30 Kara Ağaç Destanı
12:40 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Mumya Geri Dönüyor (Yabancı Sinema)
22:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:40 Mumya Geri Dönüyor (Yabancı Sinema)
02:30 Seksenler
03:40 Gönül Dağı
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