TV yayın akışı 16 Kasım 2022 Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Kasım Çarşamba günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 O Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Peri Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gecenin Ucunda
TV8 YAYIN AKIŞI 19:45 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Dizi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hayat Bugün
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bir Peri Masalı
23:15 Darmaduman
01:45 Yasak Elma
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Gelinim Mutfakta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hayat Bugün
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
14:00 Yazgı
15:00 Kadere Karşı
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Tuzak
00:15 Tuzak (Tekrar)
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Yalnız Kurt
03:00 Mutfak Bahane
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:35 Yürek Çıkmazı
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Milli Takım Hazırlık Maçı "Türkiye-İskoçya"
22:30 3'te 3
Video Haberler
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandır
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li başkan iddiayı yalanladı
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Bakan Özer'in hareketi tepki çekti!
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- Soylu reddetmişti, Erdoğan kabul etti
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'saksı' açıklaması: Erteledim...
- Polonya, Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- 'Bu yalanlarınızın hesabını sormazsam...'
- Süleyman Soylu'ya 'bombalı saldırı' tepkisi