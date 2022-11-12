Ateş Arabaları filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1981 yılında vizyona giren Ateş Arabaları filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Ateş Arabaları filminin konusu ne? Ateş Arabaları filminin oyuncuları kim? Ateş Arabaları filminin IMDb puanı kaç?
Ateş Arabaları (Chariots of Fire), yönetmenliğinde Hugh Hudson, senaryosunda ise Colin Welland olan 1981 yapımlı bir tarihi/dram filmidir.
ATEŞ ARABALARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Harold Abrahams ve Eric Liddell iki atlettir. Bu iki sporcudan biri Yahudi, diğeri Hristiyan'dır. Biri Tanrının yaptıkları her işte bir şekilde varolduğunu düşünürken, diğeri spora olan tutkusunu kendini aşmak için bir mücadeleye dönüştürmüştür. Bu iki atletin de tek amacı vardır. O da 1924 Olimpiyatları'na katılmak ve kazananlarla birlikte podyuma çıkabilmek.
ATEŞ ARABALARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nigel Havers
Ian Holm
John Gielgud
ATEŞ ARABALARI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Ateş Arabaları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.
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