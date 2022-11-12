Ateş Arabaları filminin konusu ne, oyuncuları kim?

12 Kasım 2022 Cumartesi, 10:59

Ateş Arabaları (Chariots of Fire), yönetmenliğinde Hugh Hudson, senaryosunda ise Colin Welland olan 1981 yapımlı bir tarihi/dram filmidir.

ATEŞ ARABALARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Harold Abrahams ve Eric Liddell iki atlettir. Bu iki sporcudan biri Yahudi, diğeri Hristiyan'dır. Biri Tanrının yaptıkları her işte bir şekilde varolduğunu düşünürken, diğeri spora olan tutkusunu kendini aşmak için bir mücadeleye dönüştürmüştür. Bu iki atletin de tek amacı vardır. O da 1924 Olimpiyatları'na katılmak ve kazananlarla birlikte podyuma çıkabilmek.

ATEŞ ARABALARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nigel Havers

Ian Holm

John Gielgud

ATEŞ ARABALARI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Ateş Arabaları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlenmiştir.