Bakıcı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

12 Kasım 2022 Cumartesi, 10:47

Bakıcı (Inconceivable), yönetmenliğinde Jonathan Baker, senaryosunda ise Chloe King olan 2017 yapımlı bir gerilim filmidir.

BAKICI FİLMİNİN KONUSU NE?

Katie, genç ve gizem dolu bir kadındır. Yakın zaman önce kızıyla birlikte yeni bir kasabaya yerleştirmiştir. Katie burada tıpkı kendisi gibi anne olan Angela ile tanışır ve sıkı bir arkadaşlık kurar. Bu yakın arkadaşlık devam ederken, Angela ile eşi Brian, Katie'ye dadılık ve misafir evinde yaşamayı teklif eder. Zaman içerisinde Katie'nin Morganlar'ın kızlarına takıntısı dikkat çekmeye başlar. Angela ve Brian'ın yeni doğacak çocuklarının da taşıyıcı anneliğini üstlenen Katie'nin asıl planının aileyi dağıtmak olduğu kısa sürede anlaşılacaktır.

BAKICI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nicolas Cage

Faye Dunaway

Nicky Whelan

BAKICI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bakıcı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlenmiştir.