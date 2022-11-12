Kasırgada Vurgun filminin konusu ne, oyuncuları kim?

12 Kasım 2022 Cumartesi, 10:19

Kasırgada Vurgun (The Hurricane Heist), yönetmenliğinde Rob Cohen, senaryosunda ise Scott Windhauser ve Jeff Dixon olan 2018 yapımlı bir aksiyon filmidir.

KASIRGADA VURGUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir kasırga tehdidi yaşanırken, bunu fırsat bilen suçlular ABD Mint tesisine sızarak 600 milyon dolar çalar. Kasırganın şiddeti 5. kategori bir fırtına seviyesine gelince çok iyi hazırladıkları planları ters gider ve yalnızca Maliye Bakanlığı temsilcisinin bildiği kasa dairesi şifresine ihtiyaç duyarlar. Temsilci ise kendisine beklenmedik bir müttefik bulmuştur: Kasırgalardan korkan fakat hırsızların kaçırdığı kardeşini kurtarmaya kararlı bir meteoroloji uzmanı. Meteoroloji uzmanı Will, bu adrenalin dolu olayda galip gelmek için fırtına bilgisini bir silah olarak kullanır.

KASIRGADA VURGUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Toby Kebbell

Maggie Grace

Ryan Kwanten

KASIRGADA VURGUN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kasırgada Vurgun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlenmiştir.