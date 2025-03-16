TV yayın akışı 16 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Mart Pazar günü tv yayın akışı...
16 Mart Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Mart Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Cengizhan Destanı 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14:30 Piyasa
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Cengizhan Destanı
22:45 Kandahar
01:15 Piyasa
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
06:00 5N1K
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kral Kaybederse
19:00 Star Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kral Kaybederse
01:30 Sahipsizler
04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:30 Dizi TV
14:20 Başka Bir Gün
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 ATV Ana Haber
20:00 Kardelenler
00:20 Kuruluş Osman
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Parola Vatan: Sıfır Terör
14:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14:30 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:30 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 Vefa Sultan
01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
04:10 Sahur Bereketi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
02:45 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:45 Bay Yanlış
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