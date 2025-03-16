TV yayın akışı 16 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 16 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Mart Pazar günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
16 Mart 2025 Pazar, 09:44
TV yayın akışı 16 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

16 Mart Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Mart Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Cengizhan Destanı 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Deha 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kardelenler 20:00

TV yayın akışı 16 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14:30 Piyasa

16:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Cengizhan Destanı

22:45 Kandahar

01:15 Piyasa

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

06:00 5N1K

TV yayın akışı 16 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti 

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 16 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kral Kaybederse

19:00 Star Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kral Kaybederse

01:30 Sahipsizler

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 16 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

16:30 Survivor Panorama 

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

TV yayın akışı 16 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:30 Dizi TV

14:20 Başka Bir Gün

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 ATV Ana Haber

20:00 Kardelenler

00:20 Kuruluş Osman 

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TV yayın akışı 16 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Parola Vatan: Sıfır Terör

14:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14:30 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:30 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 Vefa Sultan

01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 

04:10 Sahur Bereketi

TV yayın akışı 16 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

02:45 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:45 Bay Yanlış

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