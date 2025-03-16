Yayınlanma: 16.03.2025 - 00:05

Güncelleme: 16.03.2025 - 00:05

Şakir Paşa Ailesi dizisinin yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş oturuyor. Şakir Paşa Ailesi’nin başrollerini Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üüzmoğlu paylaşıyor. Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Şakir Paşa Ailesi dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisinin 10. bölümü 15 Mart Pazar saat 20.00'de NOW'da yayımlanacak.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Rozali’nin varlığı Şakir Paşa’yı huzursuz ederken İsmet Hanım başta olmak üzere köşktekilerin gerginliğini artırır. Rozali ise herkesi rahatsız etmekle kalmayacak öfkesini tüm aileden çıkartmak isteyecektir. Cevat, Sümbül’ün ne işler karıştırdığının sonunda farkına varır. Ancak bu yalnızca yeni bir skandalın başlangıcıdır. Devam eden savaş her geçen gün köşkün daralmasına sebep olurken ailenin ne çalışanlarına ne de maddi sıkıntılarına halen bir dermanları yoktur. Köşkün içindeki hesaplaşmalar ve saklanan sırlar, geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerler. Köşke gelen bir haber ise her şeyi değiştirecektir.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada’ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır