Can Borcu dizisinin yeni bölümü ne zaman? Can Borcu dizisinin yeni bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 15.03.2025 - 21:49

Güncelleme: 15.03.2025 - 21:49

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu ise Onur Uğraş'ın kaleme aldığı "Can Borcu" dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Can Borcu dizisinin yeni bölümü ne zaman? Can Borcu dizisinin son bölümünde ne oldu?

CAN BORCU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Can Borcu dizisinin 13. bölümü 15 Mart Cumartesi akşamı atv ekranlarındaki yerini alacak.

CAN BORCU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kızının hayatıyla tehdit edilen Handan, köşeye sıkışır ve Mehmet'in Doğa ile ilgili kendisine söylediği en önemli gerçeği Emel'e söylemek zorunda kalır. Bir yandan ailesini bir arada tutmaya çalışan Yaşar, tüm çabalarına rağmen Şükran'ı eve döndüremez.

Diğer yanda, Handan'ın Emel'e söylediği gerçek Mehmet'i derinden sarsar. Emel'le yüzleşmeye giden Mehmet, Emel'in ona sunduğu teklif karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar. Emel ise boş durmaz oyununu bir adım öteye taşır. Doğa'nın biyolojik babası Yekta'yı bulur. Yekta'ya, Mehmet'ten intikam alması için bir teklif sunar. Ancak Mehmet ve Handan'ı bekleyen tehlike sadece bu kadarla sınırlı değildir. Dayı Hakan, elindeki görüntülerle Handan'ı tehdit eder ve Mehmet'i köşeye sıkıştırır. Boşanma davasından çekilmezse Rüzgar'ın hayatını karartmakla tehdit eder. Mehmet, ne olursa olsun Rüzgar'ı koruyacağına dair Handan'a söz verir.

Öte yandan, Doğa ve Rüzgar arasındaki gerginlik yavaş yavaş yerini yumuşamaya bırakır. Eko, Doğa'nın annesiyle ilgili afişleri yapan kişinin Biricik olduğunu anlar. Sevgilisi ve arkadaşları arasında kalan Eko'nun bu gerçekle nasıl yüzleşeceği, herkesin merak konusu olur.

Handan ve ailesi Mehmet'lerde iftar sofrasındayken, kapıda hiç beklenmedik bir misafir belirir: Gelen Yekta'dır! Peki, Yekta, Doğa'ya gerçeği açıklamadan önce Mehmet onu durdurabilecek mi? Yoksa tüm sırlar, herkesin gözü önünde açığa mı çıkacak?